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موجة نزوح واسعة.. تشريد 1790 أسرة بسبب التصعيد العسكري في تعز باليمن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موجة نزوح واسعة.. تشريد 1790 أسرة بسبب التصعيد العسكري في تعز باليمن

التصعيد الحوثي في اليمن
التصعيد الحوثي في اليمن
ثسم الخارجي

تشهد محافظة تعز جنوب غربي اليمن تصعيدًا عسكريًا جديدًا أدى إلى موجة نزوح واسعة، في تطور يعيد تسليط الضوء على التداعيات الإنسانية المتفاقمة للحرب اليمنية، وسط تحذيرات من تدهور أوضاع المدنيين في مناطق المواجهات.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن «أوتشا» بأن نحو 1790 أسرة نزحت خلال يومي الخميس والجمعة، بعد تصاعد الأعمال العدائية منذ الساعات الأولى من يوم 3 سبتمبر الجاري، مع اندلاع اشتباكات وقصف مكثف في مديريتي مقبنة وجبل حبشي بمحافظة تعز.

وأوضح التقرير الأممي أن غالبية الأسر النازحة تحركت داخل المديريتين، بينما اضطرت أسر أخرى إلى الانتقال نحو مناطق المعافر والشمايتين وموزع والذباب، بحثًا عن مناطق أكثر أمنًا. كما أُخليت بعض مواقع النزوح بالكامل، ما تسبب في موجة نزوح ثانوية جديدة.

وتزداد خطورة الوضع مع استمرار القصف، الذي يحد من قدرة المدنيين على مغادرة مناطق الخطر، في وقت لا تزال فيه أسر عالقة داخل مناطق تشهد مواجهات نشطة. وحذرت الأمم المتحدة كذلك من أن انقطاع الاتصالات يعرقل عمليات التنسيق وجمع المعلومات والتحقق منها، بالتزامن مع تراجع المخزونات الطارئة، خصوصًا مواد الإيواء والمساعدات الغذائية.

وفي مواجهة هذا التدهور، وجهت الحكومة اليمنية نداءً عاجلًا إلى المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المانحة، مطالبة بتكثيف الاستجابة الإنسانية للمناطق المتضررة في تعز والحديدة. وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إن مناطق سكنية وملاجئ تعرضت للاستهداف في عدد من المديريات، ما أدى إلى نزوح قسري واسع.

وتشمل الاحتياجات العاجلة توفير مأوى ومواد غذائية وأدوية، وإنشاء مستشفيات ميدانية، إلى جانب تأمين مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي. كما طالبت الحكومة بضمان وصول المساعدات والطواقم الطبية إلى المناطق المتضررة بأمان ودون قيود.

ويأتي التصعيد ضمن موجة من الهجمات المتبادلة تصاعدت منذ يوليو، منهية فترة من الهدوء النسبي على عدد من جبهات اليمن، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الأزمة الإنسانية.

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