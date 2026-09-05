لتوفير الوقود.. مازدا تفاجئ عشاق MX-5 برفع قوة محرك "سكاي أكتيف" 2027

كشفت شركة مازدا عن إدخال تحسينات تقنية على طراز "MX-5" لموديل عام 2027 في الأسواق الأوروبية، متخلية عن محرك 2.0 ليتر نتيجة الاشتراطات البيئية الصارمة، لتعزز الاعتماد حصريًا على محرك 1.5 ليتر بسحب طبيعي للهواء من عائلة "سكاي أكتيف جي" (Skyactiv-G).

​زيادة القوة وتعديل نغمة العادم

​شهد محرك 1.5 ليتر زيادة في القوة لموديل 2027 بمقدار 4 أحصنة لتصل إلى 134 حصانًا بدلاً من 130 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 155 نيوتن متر.

وقامت الشركة بتعديل نغمة نظام العادم لمنح السائق تجربة قيادة أكثر تفاعلية وحماسًا، ورغم أن الزيادة البسيطة في القوة لا تغير الأداء الميكانيكي بصورة جذرية، إلا أنها تمنح السيارة الاستجابة المطلوبة مع وزنها الخفيف الذي يتجاوز التنا المتروكي بقليل.

​خفض الانبعاثات وتجهيزات السلامة قياسيًا

​نجحت مازدا في خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون من 140-142 جرام/كم إلى 139 جرام/كم، مع تحسين معدل استهلاك الوقود وفق دورة WLTP ليصل إلى 6.1 ليتر لكل 100 كم مقارنة بـ 6.2-6.3 ليتر سابقًا.

وتحتفظ السيارة بشاشة نظام الترفيه قياس 8.8 بوصة التي أُطلقت في تحديث عام 2024، مع إضافة نظام تنبيه انتباه السائق (Driver Attention Alert) كتجهيز قياسي بكافة الفئات.