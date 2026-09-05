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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي تشعل الحماس بسيارة باجيرو رالي آرت المنتظرة

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
عزة عاطف

استعرضت شركة ميتسوبيشي طرازها المفهومي الجديد “باجيرو رالي كونسيبت” خلال الكشف الرسمي عن الجيل 5 والجديد كليًا من سيارة باجيرو في اليابان. 

وحصل النموذج المفهومي على ملحقات مخصصة للطرق الوعرة وكسوة رياضية تحمل ألوان قسم "راليارت" الشهير، مما أثار تكهنات واسعة حول إمكانية طرح إصدار إنتاجي عالي الأداء. 

ورغم المظهر الرياضي الجذاب، سارع مسئولو الشركة إلى نفي هذه التكهنات، مؤكدين أن إنتاج نسخة "باجيرو راليارت" ليس ضمن الخطط الحالية للشركة.

منافسة تويوتا لاندكروزر 250 وتجهيزات الطرق الوعرة

تأتي استعادة اسم باجيرو عبر طراز رياضي متعدد الاستخدامات يعتمد على هيكل منفصل (Body-on-frame) ومحرك ديزل، موجه مباشرة لمنافسة طراز تويوتا لاندكروزر سلسلة 250. 

وتميز النموذج المفهومي المعروض بتجهيزات إضافية تشمل حماية سفلية مقواة، وإطارات مخصصة للمسارات الواعرة، مع خطوط وتصميم مستوحى من سيارات الرالي العريقة التي صنعت أمجاد ميتسوبيشي في سباقات دكار.

موقف الإدارة والتراث الرياضي لقسم راليارت

أعرب مسئولو ميتسوبيشي عن اعتزازهم الشديد بالتراث الرياضي الحافل لطراز باجيرو في سباقات الطرق الوعرة، موضحين أن عرض نموذج الرالي المفهومي يهدف لتجسيد روح العلامة التجارية وإبراز قدراتها الهندسية أمام الجمهور. 

وأكدت الإدارة أنها تركز حاليًا على إطلاق الفئات القياسية في الأسواق العالمية، ولا توجد أي قرارات رسمية لتصنيع فئة راليارت عالية الأداء في الوقت الراهن.

ميتسوبيشي باجيرو باجيرو رالي كونسيبت قسم راليارت تويوتا لاندكروزر 250 سيارات الطرق الوعرة

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