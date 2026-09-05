بنتلي تقدم توركال الجديدة .. هل تكون أقوى سيارة كهربائية في تاريخ العلامة؟

ارتبط اسم بنتلي بالسيارات الفاخرة ذات الأداء المرتفع منذ تأسيسها في عام 1919، وتمكنت العلامة البريطانية على مدار تاريخها من تقديم طرازات أصبحت جزءا من هويتها، وفي مقدمتها كونتيننتال GT وكونتيننتال GT سبيد وبنتايجا وفلاينج سبير.

ومع اقتراب موعد الكشف عن توركال الجديدة، تستعد الشركة لبدء فصل مختلف يعتمد على منظومة كهربائية بالكامل، في خطوة يمكن أن تعيد رسم ملامح سياراتها المستقبلية من دون التخلي عن الطابع الفاخر الذي اشتهرت به.

بنتلي توركال

موعد الكشف عن بنتلي توركال

تستعد بنتلي للكشف رسميا عن توركال في العاصمة البريطانية لندن يوم 23 سبتمبر 2026، ويمثل هذا المشروع تحولا نحو السيارات الكهربائية مع الاحتفاظ بمستويات الأداء والرفاهية.

بنتلي توركال بقوة تتجاوز 838 حصانا

تشير الأرقام إلى أن توركال قد تصبح أقوى سيارة في تاريخ بنتلي إذا حافظت على القوة المخطط لها، إذ تستهدف الشركة إنتاج أكثر من 838 حصانا.

ويضع هذا الرقم السيارة الجديدة أمام كونتيننتال GT سبيد، التي تبلغ قوتها 771 حصانا، ما يعني أن توركال قد تتفوق عليها بفارق يتجاوز 67 حصانا.

تسارع بنتلي توركال

تستهدف بنتلي وصول السيارة من السكون إلى سرعة 100 كلم في الساعة خلال أقل من ثلاث ثوان، وإذا تحقق هذا الرقم، فستقدم العلامة سيارة قادرة على الجمع بين الطابع الفاخر والتسارع الذي يقترب من مستويات السيارات الكهربائية المخصصة للأداء العالي، وللمقارنة، تحتاج كونتيننتال GT سبيد إلى 3.1 ثانية للوصول إلى السرعة نفسها، ما يمنح توركال أفضلية مستهدفة في التسارع.

بنتلي توركال

بطارية ومدى يصل إلى 600 كلم

تشير تقارير عالمية إلى أن السيارة الكهربائية الجديدة ستعمل على توفير مدى قيادة يبلغ نحو 600 كلم، بينما تستفيد توركال من منظومة شحن سريع تستهدف الوصول إلى قدرة 400 كيلوواط، مع إمكانية إضافة نحو 160 كلم من مدى القيادة خلال سبع دقائق تقريبا، كما تستهدف بنتلي إتمام عملية الشحن من 10 إلى 80 بالمئة خلال أقل من 20 دقيقة.

تقنيات بنتلي توركال المتوقعة

تتجه التوقعات أن تقدم توركال منظومة تقنية واسعة داخل المقصورة، تشمل أنظمة متقدمة للمعلومات والترفيه وواجهات رقمية للتحكم في وظائف السيارة، مع تجهيزات مخصصة لراحة الركاب أثناء التنقل، ومن المتوقع أن تلعب الأنظمة الذكية دورا أكبر في إدارة وظائف السيارة وتوفير تجربة استخدام أكثر تكاملا، إلى جانب تجهيزات صوتية متطورة وإمكانات اتصال وخدمات رقمية تواكب موقع السيارة ضمن فئة السيارات الكهربائية الفاخرة.