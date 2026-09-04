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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورشه تقدم 911 GT3 بعدد محدود.. صور

بورشه 911 GT3
بورشه 911 GT3
صبري طلبه

ارتبط اسم بورشه بالسيارات الرياضية على مدار سنوات عديدة، حيث تجمع اصداراتها بين الأداء والهندسة الدقيقة، بينما أصبحت 911 واحدة من أشهر السيارات التي قدمتها الشركة الألمانية على مدار تاريخها. 

وتواصل بورشه تعزيز تواجد تلك الأيقونة مع الكشف عن 911 GT3 Bergsport، وهي نسخة خاصة طورتها Porsche Exclusive Manufaktur مستوحاة من علاقة الشركة التاريخية بالطرق الجبلية في منطقة الألب.

بورشه 911 GT3

إنتاج محدود لا يتجاوز 100 سيارة

تحصل 911 GT3 Bergsport على مكانة خاصة داخل عائلة 911 بفضل محدودية إنتاجها، إذ تعتزم بورشه تصنيع 100 سيارة فقط، ويقتصر طرح الإصدار على بعض الأسواق الأوروبية.

بورشه 911 GT3

محرك تنفس طبيعي بقوة 510 أحصنة

تستند السيارة إلى911 GT3 Touring، وتحافظ على محرك بوكسر سداسي الأسطوانات بسعة 4.0 لتر من دون تيربو أو منظومة هجينة، وينتج المحرك قوة تصل إلى 510 أحصنة، مع الاعتماد على ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

بورشه 911 GT3

تجهيزات بورشه 911 GT3

تأتي حزمة Lightweight Package ضمن مواصفات السيارة، مع إجراء تعديلات تتناسب مع طبيعة الطرق الجبلية التي استلهم منها الإصدار، واستبدلت بورشه عجلات المغنيسيوم المستخدمة في بعض تجهيزات الحزمة بعجلات من الألومنيوم المطروق، بهدف توفير إعداد أكثر ملاءمة للقيادة على الطرق المتعرجة والأسطح المتنوعة.

بورشه 911 GT3

لون أخضر مستوحى من جبال الألب

تتميز السيارة بطلاء خارجي خاص يحمل اسم  Valleygreenmetallic، جرى تطويره خصيصًا لهذا الإصدار، ويقدم اللون درجات خضراء داكنة مستوحاة من المناظر الطبيعية في منطقة الألب، مع عجلات بتفاصيل لونية ذهبية، كما تحصل المصابيح الأمامية على تقنية HD-Matrix LED.

بورشه 911 GT3

مقصورة بورشه 911 GT3

يمتد الطابع الخاص إلى داخل المقصورة من خلال مجموعة من التفاصيل التي تميز السيارة عن النسخ التقليدية، وتحصل المقاعد على لمسات خاصة، مع ظهور شعارات GT3 وعناصر مستوحاة من طبيعة اللون الخارجي صاحب الاطلالة الخضراء.

بورشه GT3 Touring 911 GT3 Touring بورشه 911 GT3 سيارة بورشه 911 GT3

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