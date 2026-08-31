إم هيرو 1 نسخة 3M بقوة تتخطى 800 حصانًا.. صور

تقدم إم هيرو 1 نسخة 3M موديل 2026 نفسها عالميًا كإحدى سيارات الـSUV كبيرة الحجم التي تجمع بين القدرات العالية والتقنيات الكهربائية الحديثة.

وتنتمي السيارة إلى علامة إم هيرو التابعة لمجموعة دونج فينج موتور الصينية، وتأتي ضمن عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي تركز على الأداء والقدرات المرتبطة بالقيادة على الطرق المختلفة.

إم هيرو 1

ثلاثة محركات ومنظومة دفع رباعي

تعتمد النسخة إم هيرو 1 نسخة 3M على ثلاثة محركات كهربائية تعمل ضمن منظومة REEV، إلى جانب محرك بنزين سعة 1.5 لتر مخصص لتوسيع مدى القيادة.

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من سرعة واحدة، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام دفع 4WD. وتصل قوة السيارة الإجمالية إلى 804 أحصنة، في حين يبلغ عزم الدوران 1,050 نيوتن متر.

إم هيرو 1

بطارية ومدى إم هيرو 1 3M

تحصل إم هيرو 1 نسخة 3M على بطارية بسعة 65.8 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى كهربائيًا يصل إلى 165 كم، وعند الاستفادة من منظومة تمديد المدى ومحرك البنزين، يرتفع إجمالي المسافة التي يمكن للسيارة قطعها إلى 825 كم.

شحن وتسارع إم هيرو 1 3M

تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر DC، ويمكن شحن البطارية من 30 إلى 80% خلال نحو 37 دقيقة، وعلى مستوى الأداء، تستطيع إم هيرو 1 نسخة 3M الانطلاق من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 6 ثوان.

إم هيرو 1

تصميم إم هيرو 1 3M

تحمل السيارة أبعادًا كبيرة تتناسب مع طبيعة فئة الـSUV التي تنتمي إليها، إذ يبلغ طولها 4,987 مم، وعرضها 2,080 مم، وارتفاعها 1,935 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,950 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 326 مم.

ويبلغ وزن إم هيرو 1 نسخة 3 M دون ركاب 3,130 كجم، ورغم هذا الوزن المرتفع، تحافظ السيارة على قدرة تسارع تصل بها إلى 100 كم في الساعة خلال 6 ثوان، بينما تبلغ سعة مساحة الأمتعة الخلفية 452 لترًا.

إم هيرو 1

وتستخدم السيارة مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، كما ترتكز على عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي، مصابيح نهارية وإضاءة أمامية وخلفية LED.