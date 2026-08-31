قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفت نظري وسط الـ «VIP».. صاحبة فيديو «ويتر حفل تامر عاشور» تكشف كواليس تصويره
حار بالقاهرة وأسوان تسجل 40.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين
«بلاك ليست» بسبب أغنية.. «ويتر» حفل تامر عاشور يروي تفاصيل استبعاده من العمل بعد انتشار الفيديو
القوات الأمريكية تضرب منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز
التعليم تطعن على أحكام تخفيف عقوبات غشاشي الثانوية العامة.. ماذا حدث؟
خفر السواحل البحريني يباشر بلاغًا عن تعرض قارب صيد للسطو في عرض البحر
برلمانية: نطالب بسرعة حل مشكلات العدادات الكودية والتقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء
فيديو قديم يكشف حقيقة واقعة تعدٍ على سيدة من طليقها في القاهرة
سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة
كان فيها سلاح أبيض .. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
القومي للمرأة يهنئ البطلة هنا جودة لحصدها ذهبية منافسات السيدات وفضية الزوجي المختلط
الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لإسعاف مصابي حريق مصنع كرتون بالروبيكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم هيرو 1 نسخة 3M بقوة تتخطى 800 حصانًا.. صور

إم هيرو 1 3M
إم هيرو 1 3M
صبري طلبه

تقدم إم هيرو 1 نسخة 3M موديل 2026 نفسها عالميًا كإحدى سيارات الـSUV كبيرة الحجم التي تجمع بين القدرات العالية والتقنيات الكهربائية الحديثة. 

وتنتمي السيارة إلى علامة إم هيرو التابعة لمجموعة دونج فينج موتور الصينية، وتأتي ضمن عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي تركز على الأداء والقدرات المرتبطة بالقيادة على الطرق المختلفة. 

إم هيرو 1

ثلاثة محركات ومنظومة دفع رباعي

تعتمد النسخة إم هيرو 1 نسخة 3M  على ثلاثة محركات كهربائية تعمل ضمن منظومة  REEV، إلى جانب محرك بنزين سعة 1.5 لتر مخصص لتوسيع مدى القيادة.

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من سرعة واحدة، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام دفع 4WD. وتصل قوة السيارة الإجمالية إلى 804 أحصنة، في حين يبلغ عزم الدوران 1,050 نيوتن متر.

إم هيرو 1

بطارية ومدى إم هيرو 1 3M  

تحصل إم هيرو 1 نسخة 3M على بطارية بسعة 65.8 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى كهربائيًا يصل إلى 165 كم، وعند الاستفادة من منظومة تمديد المدى ومحرك البنزين، يرتفع إجمالي المسافة التي يمكن للسيارة قطعها إلى 825 كم.

شحن وتسارع إم هيرو 1 3M  

تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر DC، ويمكن شحن البطارية من 30 إلى 80% خلال نحو 37 دقيقة، وعلى مستوى الأداء، تستطيع إم هيرو 1 نسخة 3M الانطلاق من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 6 ثوان.

إم هيرو 1

تصميم إم هيرو 1 3M  

تحمل السيارة أبعادًا كبيرة تتناسب مع طبيعة فئة الـSUV التي تنتمي إليها، إذ يبلغ طولها 4,987 مم، وعرضها 2,080 مم، وارتفاعها 1,935 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,950 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 326 مم.

ويبلغ وزن إم هيرو 1 نسخة 3 M دون ركاب 3,130 كجم، ورغم هذا الوزن المرتفع، تحافظ السيارة على قدرة تسارع تصل بها إلى 100 كم في الساعة خلال 6 ثوان، بينما تبلغ سعة مساحة الأمتعة الخلفية 452 لترًا.

إم هيرو 1

وتستخدم السيارة مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، كما ترتكز على عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي، مصابيح نهارية وإضاءة أمامية وخلفية LED.

إم هيرو إم هيرو 1 إم هيرو 1 نسخة 3M سيارة إم هيرو 1 مواصفات إم هيرو 1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

يسرا تنعى ياسمين سيف أبو النجا ابنة نجلاء فتحي وتعتذر عن عدم حضور جنازتها

يسرا تنعى ياسمين سيف أبو النجا ابنة نجلاء فتحي وتعتذر عن عدم حضور جنازتها

ابنة نجلاء فتحي

إسعاد يونس تنعى ياسمين سيف الله أبو النجا: «خبر صادم وحزين للغاية»

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد