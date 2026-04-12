بقوة 677 حصانًا .. إم هيرو 2 موديل 2026 تنطلق بتقنيات هجينة

تعد سيارة ام هيرو 2 موديل 2026 واحدة من أبرز سيارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث تقدم بتصميم عملاق للطرق الوعرة، مع قدرات فنية عالية الأداء، مع الاعتماد على تقنيات هجينة ذات المدى الممتد، وحزمة من التجهيزات.

تصميم عملاق لسيارة ام هيرو 2 موديل 2026

تعتمد السيارة على هيكل ضخم، حيث يبلغ طولها 5,100 مم وعرضها 1,998 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,899 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,005 مم.

وتضم ام هيرو 2 موديل 2026 مساحة تخزين خلفية تصل إلى 828 لترًا، كما يبلغ الخلوص الأرضي 222 مم، بينما تأتي مزودة بإضاءة LED كاملة وجنوط بقياس 18 بوصة.

ام هيرو 2 موديل 2026 والأداء الفني

تعتمد السيارة ام هيرو 2 موديل 2026 على نظام كهربائي بمدى ممتد يجمع بين محركين كهربائيين ومحرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة، وتصل القوة الإجمالية إلى 677 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 848 نيوتن متر، ويعمل هذا النظام عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، مع نظام دفع رباعي.

مدى قيادة ام هيرو 2 موديل 2026

تعتمد ام هيرو 2 على بطارية بسعة 31.7 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 110 كم، بينما يصل المدى الإجمالي إلى أكثر من 1,100 كم عند استخدام نظام المدى الممتد.

كما تدعم السيارة الشحن السريع، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 20 إلى 80% خلال 15 دقيقة فقط، ومن خلال القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 5.2 ثانية.

تجهيزات ام هيرو 2 موديل 2026

زودت السيارة بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تضم تقنيات متقدمة مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، مع أنظمة مراقبة النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتدعم الكاميرات المحيطية بزاوية 360 درجة والرؤية الليلية، بالإضافة إلى مستشعرات حركة.

تقدم السيارة ام هيرو 2 موديل 2026 بشاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.6 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، كما يتوفر نظام صوتي مكون من 12 سماعة من فئة M-SOUND Premium، ومقاعد كهربائية وعجلة القيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيك.