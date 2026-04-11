الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

على طريقة ايفون 17.. إطلاق سيارة فايرفلاي 2026| صور

سيارة فايرفلاي 2026
سيارة فايرفلاي 2026
تعزز شركة NIO من تواجدها في السوق الصينية، بعد إطلاق سيارتها فايرفلاي موديل 2026، والتي قدمت بعده خيارات لونية منها البرتقالي، مما يجعلها قريبة من إصدارات ايفون 17 الجديد، وخاصة أن المصابيح الأمامية تتشابة مع تصميم كاميرات الهاتف إلى حد كبير. 

تصميم فايرفلاي 2026 

تأتي فايرفلاي 2026 بأبعاد خارجية تضعها ضمن فئة السيارات المدمجة من فئة الهاتشباك، حيث يبلغ طولها 4.003 متر، مع عرض يصل إلى 1.781 متر وارتفاع يبلغ 1.557 متر، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.615 متر.

سيارة فايرفلاي 2026

وتأتي السيارة فايرفلاي 2026 بلمسات عصرية مثل المقابض المخفية في الأبواب، والمرايا الكهربائية المزودة بإشارات ضوئية، إلى جانب مصابيح أمامية LED بتصميم دائري ثلاثي العدسات يمنح السيارة هوية بصرية مختلفة، مع جنوط رياضية.

سيارة فايرفلاي 2026

أداء ومحرك فايرفلاي 2026 

زودت فايرفلاي 2026 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 كيلوواط، ما يعادل 161 حصانًا، ويتيح هذا المحرك تسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثانية.

تستفيد السيارة فايرفلاي 2026 من بطارية بسعة 42.1 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 420 كيلومترًا وفق معيار CLTC، ما يجعلها مناسبة للتنقلات اليومية دون الحاجة إلى شحن متكرر. 

سيارة فايرفلاي 2026

تركز فايرفلاي 2026 على حزمة من العناصر الأساسية المتطورة، مثل تقنية الدفع، والتصميم العصري، إلى جانب حزمة من التجهيزات الداخلية، أبرزها شاشة عرض الوسائط، والاضاءة المحيطة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، حساسات الحركة، كاميرات المتابعة، ومنظومة الحماية.

أسعار فايرفلاي 2026 في السوق العالمي

تبدأ أسعار فايرفلاي 2026 في الأسواق العالمية وتحديدًا الصينية من 119,800 يوان صيني، ما يعادل نحو 17,400 دولار أمريكي، وتصل إلى 125,800 يوان صيني، أي حوالي 18,200 دولار أمريكي للفئات الأعلى.

