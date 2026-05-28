طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

طريقة عمل لحم بالكاري..



المقادير

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

- ساق ضأن : 1 كيلو (لحم بدون عظم)

- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

- البصل : كوب ونصف (مقطع شرائح)

- الثوم : 5 فصوص (حبات كاملة)

- هيل : 3 حبات

- ورق غار : 2 ورقة

- القرفة : عود

- الكزبرة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : ملعقتان كبيرتان (طازج ومفروم)

- غارام ماسالا : ملعقتان صغيرتان (خليط من البهارات الهندية)

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الثوم : فصّان (مقطع)

- طماطم : كوبان (ناضجة ومفرومة)

- الماء : كوب ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : كوب (مفرومة، ويقسم الكوب إلى قسمين)

- الأرز : 4 اكواب (طويل الحبة، ومطبوخ)



1. سخني مقلاة غير لاصقة بعد رشها برذاذ الزيت على نار متوسطة.

2. أضيفي لحم الضأن واطبخي لمدة 5 دقائق على الجانبين أو حتى يصبح لونها بنياً ثم أزيلي اللحم من المقلاة.

3. أضيفي ملعقة الزيت في المقلاة وأضيفي البصل والثوم والهال والقرفة واطبخي لمدة 4 دقائق أو حتى يصبح لون البصل ذهبياً.

4. أضيفي الكزبرة المطحونة والبابريكا والزنجبيل وبهارات غارام مسالا والفلفل الأحمر والكركم والثوم المفروم واطبخي لمدة دقيقة واحدة.

5. أضيفي اللحم، والطماطم والماء واتركيه يغلي، غطي المقلاة واخفضي درجة الحرارة واتركيه لمدة ساعة إلى ساعة ونصف، أو إلى أن ينضج اللحم ثم أضيفي ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة وقدميه فوق طبق الأرز المطبوخ وزيني طبق التقديم بربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة.