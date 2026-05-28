مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-5-2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من مايو 2026، مجموعة من المباريات المهمة على المستويين الدولي والمحلي، حيث تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية نحو اللقاء الودي المرتقب بين منتخب مصر ونظيره الروسي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

وتحظى النسخة المقبلة من كأس العالم باهتمام عالمي واسع، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة، في أكبر توسع بتاريخ البطولة منذ انطلاقها. وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات البطولة خلال الفترة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو 2026، وسط توقعات بنسخة استثنائية من الناحية الفنية والجماهيرية.

وفي إطار التحضيرات للمونديال، يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب روسيا مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل خوض التحديات الرسمية المقبلة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً وتنقل عبر قناة أون سبورتس.

وفي مواجهة ودية أخرى، يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب أيرلندا في مباراة قوية تقام في تمام التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، ضمن استعدادات المنتخب القطري لاستكمال مشواره الدولي والتحضير للاستحقاقات القادمة، على أن تنقل المباراة عبر قناتي الكأس وبي إن سبورتس.

وعلى صعيد الدوري المصري، تتواصل منافسات الجولة الحالية بعدد من المباريات المهمة، حيث يواجه فريق بتروجيت نظيره الجونة في الخامسة مساءً، بينما يلتقي الإسماعيلي مع فاركو، ويصطدم طلائع الجيش بفريق وادي دجلة، وذلك في الثامنة مساءً، وسط منافسة قوية لتحسين المراكز والهروب من مناطق الخطر مع اقتراب نهاية الموسم.