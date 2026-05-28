ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مؤثرًا يوثق لحظة إنسانية نادرة داخل مشعر عرفات، بعدما وضعت سيدة مولودها خلال وقفة عرفة، ليُصبح أول مولود يشهده جبل عرفة في موسم الحج هذا العام.

وظهرت الأم في الفيديو وهي تحتضن رضيعها بعد دقائق قليلة من ولادته، وسط حالة من الفرحة الكبيرة والتأثر بين الحجاج والطواقم الطبية المتواجدة بالمكان، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد المتابعون بسرعة تعامل الفرق الطبية مع الحالة، وحرصهم على تقديم الرعاية اللازمة للأم وطفلها في أجواء آمنة، خاصة مع الزحام الكبير الذي يشهده موسم الحج سنويًا، مؤكدين أن الواقعة تحمل طابعًا إنسانيًا وروحانيًا استثنائيًا.

واعتبر كثيرون أن ولادة الطفل في يوم عرفة تمثل لحظة مميزة تحمل معاني خاصة، نظرًا للمكانة الدينية العظيمة التي يحظى بها هذا اليوم لدى المسلمين، حيث تزامنت فرحة الأسرة بالمولود الجديد مع الأجواء الإيمانية التي يعيشها ملايين الحجاج على صعيد عرفات.