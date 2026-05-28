تاريخ مشاركات منتخب الجزائر في كأس العالم قبل نسخة 2026

يستعد منتخب الجزائر لخوض منافسات كأس العالم ٢٠٢٦، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما نجح محاربو الصحراء في العودة إلى البطولة العالمية عقب غياب دام اثني عشر عامًا منذ آخر ظهور في نسخة البرازيل ٢٠١٤.

وتحمل هذه المشاركة أهمية كبيرة للجماهير الجزائرية، خاصة أنها تمثل الظهور السادس للمنتخب في تاريخ كأس العالم، بعد سلسلة من المشاركات التي شهدت لحظات لا تُنسى وإنجازات بارزة للكرة الجزائرية على الساحة الدولية.

البداية التاريخية في إسبانيا

كانت الانطلاقة الأولى للمنتخب الجزائري في كأس العالم خلال نسخة إسبانيا ١٩٨٢، حين خطف الأنظار بتحقيق فوز تاريخي على منتخب ألمانيا الغربية بهدفين مقابل هدف، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة عبر تاريخها.

ورغم الأداء القوي الذي قدمه المنتخب آنذاك، إلا أنه غادر المنافسات من دور المجموعات، لكنه نجح في كتابة صفحة خالدة في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية.

مشاركة ثانية وإنجاز عربي إفريقي

عاد المنتخب الجزائري للمشاركة مرة أخرى في نسخة المكسيك ١٩٨٦، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يشارك في كأس العالم مرتين متتاليتين.

وواجه المنتخب خلال تلك النسخة منتخبات قوية، أبرزها البرازيل وإسبانيا، لكنه لم يتمكن من تجاوز الدور الأول، ليودع البطولة مبكرًا.

العودة بعد سنوات الغياب

بعد غياب طويل استمر أربعة وعشرين عامًا، عاد المنتخب الجزائري إلى كأس العالم في جنوب إفريقيا ٢٠١٠، ونجح وقتها في تقديم أداء دفاعي مميز، خاصة خلال التعادل السلبي أمام منتخب إنجلترا، قبل الخروج من دور المجموعات.

إنجاز تاريخي في البرازيل

شهدت نسخة البرازيل ٢٠١٤ أفضل إنجاز في تاريخ الجزائر بالمونديال، بعدما تأهل المنتخب إلى دور الستة عشر لأول مرة، قبل الخسارة بصعوبة أمام منتخب ألمانيا الذي تُوج لاحقًا باللقب.

وخاض المنتخب الجزائري عبر مشاركاته السابقة ثلاث عشرة مباراة، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل سبع هزائم، وسجل لاعبوه ثلاثة عشر هدفًا، بينما استقبلت شباكه تسعة عشر هدفًا.

