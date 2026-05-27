15 غرزة .. نقل عاجل لـ نجم منتخب مصر إلى المستشفى لسبب صادم | شاهد

تعرض حسني عبد ربه المدير الرياضي لنادي الإسماعيلي ونجم منتخب مصر السابق، لإصابة في يده اليسرى أثناء قيامه بذ..بح أضحية عيد الأضحى ، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات الإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التقارير أن الإصابة استلزمت تدخلاً طبياً سريعاً، حيث خضع "قيصر الدراويش" لخياطة في اليد اليسرى بـ15 غرزة بعد تعرضه لجرح خلال عملية الذ..بح.

ويُعرف حسني عبد ربه بعادته السنوية في المشاركة بنفسه في ذ..بح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى، وسط دعوات من جماهير الإسماعيلي ومحبيه بالشفاء العاجل والعودة سريعاً لممارسة نشاطه بشكل طبيعي.