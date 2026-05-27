من غير وجع | منشور مؤثر لـ أصالة .. اِعرف مالها

هنأت الفنانة أصالة، جمهورها ومتابعيها، بمناسبة عيد الأضحى من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها علي مواقع التواصل الإجتماعي .

وقالت أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" أحبتي وأهلي عيدكم مبارك والله يعيده علينا وبلادنا بخير وأرواحنا بخير وحبايبنا بخير، وبهالعيد بدعي ربي لعروس الوطن العربي وأجمل بلاد الأرض، توأمي الأجمل لبنان، وغزة الصامدة، وفلسطين الباقية، وبلادنا المنهكة، براحة واستقرار، وعيد يضمنا جميعًا على قلب فرح واحد دون أوجاع أو تخوف من بكرة مجهول".

واضافت :"شو اشتقنا لفرح غير منقوص، ورب العباد القادر على كل شيء سيغير الأحوال من حال إلى أفضل حال".



وكان على مدار الساعات الماضية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بشائعات تفيد بـ انفصال الفنانة السورية الكبيرة أصالة عن زوجها الشاعر الغنائي فائق حسن.

إلا أن الزوجين كانا مستمرَّين في متابعة بعضهما على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بشكل طبيعي.

على مدار ساعات من انتشار تلك الشائعة، لم يخرج أيّ من الطرفين لنفي الأقاويل أو تأكيدها، وحاول البعض إيجاد مؤشرات تدعم تلك الشائعة أو تنفيها، من خلال حساباتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

