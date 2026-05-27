قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»
لماذا سمي أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر؟.. اعرف السبب وأهم أعماله
الأحمال تلامس 36 ألف ميجاوات.. وزير الكهرباء يقضي أول أيام العيد في "التحكم القومي" لتأمين الشبكة
انتظام فتح الحدائق العامة والمتنزهات وإتاحة المجازر الحكومية أمام المواطنين
الفراعنة في بروفة مونديالية.. موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
من غير وجع | منشور مؤثر لـ أصالة .. اِعرف مالها
15 غرزة .. نقل عاجل لـ نجم منتخب مصر إلى المستشفى لسبب صادم | شاهد
كاسبر شمايكل يعلن اعتزاله بسبب إصابة في الكتف
عضو جديد في جهاز منتخب مصر قبل مونديال 2026
رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية للحجاج بخير.. والتسكين في منى بالباركود
حجاج الجمعيات يواصلون أداء المناسك .. ويرمون جمرة العقبة الكبرى
نزل 40 جنيه .. هبوط سعر الذهب عيار 21 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاسبر شمايكل يعلن اعتزاله بسبب إصابة في الكتف

الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل
الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل
حسام الحارتي

أعلن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل اعتزاله كرة القدم، الأربعاء، بسبب إصابة خطيرة في الكتف.

وكان الحارس الدنماركي البالغ 39 عاماً، نجل أسطورة حراسة المرمى بيتر شمايكل، قد تعرض لإصابة في كتفه خلال مباراةلفريقه سلتيك الاسكتلندي أمام شتوتغارت الألماني ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في فبراير الماضي.

وخضع شمايكل لعملية جراحية في مارس في محاولة لإنقاذ مسيرته، لكن من دون جدوى.

وقال حارس المرمى الدنماركي في تصريحات لقناة "تي في 2" الدنماركية: "عندما ينتهي عقدي مع سلتيك في يونيو(حزيران)، سأنهي مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وتابع "إنه قرار فُرض عليّ بعد استشارة عدة جراحين متخصصين في إصابات الكتف، وقد أكدوا لي أنه لا ينبغي أن أتوقعالعودة للعب على أعلى مستوى".

وأضاف "الأمر ليس ممتعا إطلاقا، وبالتأكيد ليست الطريقة التي كنت أرغب في إنهاء مسيرتي بها، لكن لكل شيء نهاية".

وتمتع شمايكل بمسيرة لافتة، إذ خاض 120 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبينتمثيلا لبلاده، بفارق تسع مباريات ومركزين فقط خلف والده.

وبعد تدرجه في الفئات العمرية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمضى الجزء الأكبر من مسيرته مع ليستر سيتي، وكان أحدأبرز عناصر الفريق الذي حقق المعجزة بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016.

كما توّج بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليستر بعد خمس سنوات، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع نيس الفرنسي، ثم يختتممسيرته في إسكتلندا مع سلتيك، حيث أحرز لقب الدوري موسمين متتاليين.

الدنماركي كاسبر شمايكل الدوري الاوروبي مانشستر سيتي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

الزوج وزوجته

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

منتخب الناشئين

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

ترشيحاتنا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

بالصور

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد