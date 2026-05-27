كاسبر شمايكل يعلن اعتزاله بسبب إصابة في الكتف

أعلن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل اعتزاله كرة القدم، الأربعاء، بسبب إصابة خطيرة في الكتف.

وكان الحارس الدنماركي البالغ 39 عاماً، نجل أسطورة حراسة المرمى بيتر شمايكل، قد تعرض لإصابة في كتفه خلال مباراةلفريقه سلتيك الاسكتلندي أمام شتوتغارت الألماني ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في فبراير الماضي.

وخضع شمايكل لعملية جراحية في مارس في محاولة لإنقاذ مسيرته، لكن من دون جدوى.

وقال حارس المرمى الدنماركي في تصريحات لقناة "تي في 2" الدنماركية: "عندما ينتهي عقدي مع سلتيك في يونيو(حزيران)، سأنهي مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وتابع "إنه قرار فُرض عليّ بعد استشارة عدة جراحين متخصصين في إصابات الكتف، وقد أكدوا لي أنه لا ينبغي أن أتوقعالعودة للعب على أعلى مستوى".

وأضاف "الأمر ليس ممتعا إطلاقا، وبالتأكيد ليست الطريقة التي كنت أرغب في إنهاء مسيرتي بها، لكن لكل شيء نهاية".

وتمتع شمايكل بمسيرة لافتة، إذ خاض 120 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبينتمثيلا لبلاده، بفارق تسع مباريات ومركزين فقط خلف والده.

وبعد تدرجه في الفئات العمرية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمضى الجزء الأكبر من مسيرته مع ليستر سيتي، وكان أحدأبرز عناصر الفريق الذي حقق المعجزة بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016.

كما توّج بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليستر بعد خمس سنوات، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع نيس الفرنسي، ثم يختتممسيرته في إسكتلندا مع سلتيك، حيث أحرز لقب الدوري موسمين متتاليين.