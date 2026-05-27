بالصور

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

أسماء عبد الحفيظ

تُعد الكبدة من أشهر أكلات صباح عيد الأضحى في مصر، حيث يحرص الكثيرون على تناولها فور الذبح باعتبارها وجبة سريعة ولذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، لكن في المقابل قد تتحول الكبدة إلى وجبة ثقيلة إذا تم تحضيرها بطريقة غير صحية أو تناولها بكميات كبيرة.

ويؤكد الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الكبدة يمكن أن تكون خيارًا صحيًا ومفيدًا إذا تم إعدادها وتناولها بشكل معتدل، خاصة في الصباح حيث يكون الجهاز الهضمي أكثر حساسية بعد ساعات الصيام أو قلة الطعام.

هل الكبدة مفيدة في صباح العيد؟

الكبدة مصدر غني بـ:

الحديد

فيتامين B12

البروتين

الزنك

لذلك فهي تساعد على:

تقوية الدم

زيادة الطاقة

دعم المناعة

لكن المشكلة لا تكون في الكبدة نفسها، بل في طريقة طهيها وكمية الدهون المستخدمة.

أفضل طريقة صحية لتحضير الكبدة

للحصول على كبدة صحية وخفيفة في صباح العيد، ينصح بالآتي:

استخدام كمية قليلة جدًا من الزيت أو السمن

تسخين الطاسة جيدًا قبل الطهي

إضافة البصل والفلفل الألوان لزيادة القيمة الغذائية

تجنب الإفراط في الملح

عدم طهيها لفترة طويلة حتى لا تصبح قاسية

كما يمكن إضافة عصير ليمون في النهاية لتعزيز الطعم وتحسين الهضم.

الكبدة المشوية أفضل من المقلية

يُفضل الكثير من الأطباء الكبدة المشوية على الفحم أو الشواية بدلًا من القلي، لأنها:

أقل في الدهون

أخف على المعدة

أقل في السعرات الحرارية

أسهل في الهضم

ويمكن تتبيلها بالثوم والليمون والبهارات الصحية للحصول على طعم مميز بدون دهون زائدة.

كمية الكبدة المناسبة في العيد

رغم فوائدها، إلا أن الإفراط في تناول الكبدة قد يسبب:

ارتفاع الكوليسترول

عسر الهضم

الحموضة

لذلك يفضل تناول كمية معتدلة، مثل طبق صغير أو وجبة خفيفة بدلًا من الإفراط في الكمية صباحًا.

أطعمة يفضل تناولها مع الكبدة

لجعل الوجبة متوازنة، يمكن تناول الكبدة مع:

الخبز البلدي بكميات معتدلة

السلطة الخضراء

الطحينة الخفيفة

الخيار أو الخس

لأن هذه الأطعمة تساعد على تحسين الهضم وتقليل الدسم.

أشياء يجب تجنبها عند تناول الكبدة

ينصح الأطباء بتجنب:

الإفراط في السمن أو الزيت

تناول المشروبات الغازية بعد الأكل

أكل كميات كبيرة على معدة فارغة

النوم مباشرة بعد تناولها

لأن هذه العادات تزيد من الحموضة والانتفاخ.

من يجب أن ينتبه عند تناول الكبدة؟

بعض الفئات تحتاج إلى الحذر، مثل:

مرضى الكوليسترول

مرضى الكبد

مرضى النقرس

مرضى القلب

ويفضل لهم تقليل الكمية أو استشارة الطبيب.

نصيحة مهمة في صباح العيد

الاستمتاع بالكبدة في صباح العيد لا يعني الإفراط، بل يمكن تناولها بطريقة صحية ومتوازنة تمنح الجسم الطاقة دون إرهاق المعدة، خاصة مع بداية يوم مليء بالزيارات والعزومات.

