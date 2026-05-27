السبت.. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت 6 يونيو المقبل، حيث يؤدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي القرآن الكريم والحديث.

من جانبه، أكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه ستتم عملية التصحيح عقب انتهاء الامتحانات، حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

قائمة المحظورات في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ووضع قطاع المعاهد الأزهر عددا من المحظورات خلال أداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ومنها:

يحظر على جميع العاملين المنتدبين باللجنة أيا كانت صفتهم حيازة أى أجهزة محمول أو سماعات بلوتوث أثناء انعقاد اللجنة حتى وإن كانت مغلقة، ويسرى ذلك أيضا داخل لجان السجون ولجنة المستشفى.

يحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أوراق تخص المادة فى اللجنة، وعلى رئيس اللجنة ومساعديه ومسئول أمن اللجنة والملاحظين التأكد من عدم وجود أى من هذه المحظورات ويتحملون المسئولية القانونية حال وجود أو استخدم أى من هذه الأجهزة أثناء اللجنة لو كانت مغلقة.

يحظر على رئيس اللجنة ختم كراسات الإجابة البوكليت بخاتم اللجنة.

يحظر على رئيس اللجنة قبول أعذار أعضاء اللجنة، حيث أن ذلك من اختصاص رئيس الإدارة المركزية للمنطقة فقط.

يحظر تظريف أوراق إجابة البنين مع أوراق إجابة الفتيات فى مظروف واحد، حيث أن لكل منهما حجرات خاصة داخل كنترول الشهادة الثانوية، خوفا من ضياع أى أوراق أو مكاتبات بين الحجرات.

يحظر على رئيس اللجنة ندب مساعدين / أعضاء / إداريين / إخصائيين / عمال / الأعمال لجان الامتحانات.

يحظر إرسال أى مكاتبات من اللجنة غير موقعة أو غير مؤرخة أو غير مختومة بخاتم اللجنة، وخصوصا إخطارات التخلف وكشوف الشفهى وخلافه.

يحظر خروج أى عضو احتياطى خارج مقر اللجنة أثناء انعقاد الامتحان، ويسأل أمن اللجنة ومشرف البوابة فى مخالفة ذلك.

يحظر الاحتفاظ بكشوف نتيجة الشفهى باللجنة بحجة تجميعها وإرسالها مجمعة مرة واحدة، كما يحظر تصويرها.

يحظر عدم كتابة تقرير عن الطالب الذى أصيب بإعياء شديد داخل اللجنة وتم استدعاء الطبيب لعلاجه، وعلى الطبيب أن يكتب تقريرا يبين حالة الطالب الصحية فى حينها، ويرسل التقرير بعد اعتماده مع ورقة إجابة الطالب للكنترول.

يحظر عودة الطالب المريض الذى استدعى مرضه خروجه إلى المستشفى وطلب العودة إلى لجنته مرة ثانية فى المادة نفسها.

يحظر إجبار الطالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء وقت امتحان المادة حتى وإن كان الطالب منفردا باللجنة.

كما يحظر سحب ورقة إجابة الطالب حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر، مع تمكينه من استكمال الامتحان.

يحظر خروج الطالب قبل نصف الوقت إلا عن طريق الإسعاف لسوء حالته الصحية، ويشترط قبل خروجه سحب ورقة الإجابة وترسل إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير إثبات حالة مدون به رقم الإسعاف وتاريخ دخوله وخروجه من اللجنة.

بعد تسلم الطالب ورقة البوكيلت ووقع فى الحضور أو لم يوقع وكتب بياناته على البوكلييت أو لم يكتب يحظر خروجه من اللجنة إلا بعد مرور نصف الوقت.

يحظر أن يستكمل الملاحظ بيانات الطالب بخط يده إلا بعد تسليمه ورقة إجابته وانصرافه على أن يحرر محظر إثبات حالة.

يحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف.

يحظر إرسال مضبوطات الغش (موبايل أو سماعات أو خلافه) إلى لجنة النظام والمراقبة ويكتفى بإرسال التقارير والمحاضر.

يحظر على أى عضو من أعضاء اللجنة تفتيش الطالبات فى الطرقات أو على باب المعهد أمام المارة أو أى من المنتدبين الرجال، ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من العضوات المنتدبات أو إحدى وكيلات اللجنة أن وجد.

يحظر قيام أى أحد مهما كانت مسئوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأى سبب قبل أو بعد نصف الوقت.

يحظر امتحان الطالب المعاق أو الكفيف تحريريا بمرافق فى المواد المقررة شفهيا فقط.

يحظر عقد لجان امتحانية بطرقات الأدوار باللجنة تحت أى ظروف.

يحظر جلوس طلاب الشهادة الثانوية على مقاعد تلاميذ المرحلة الابتدائية.

يحظر على رئيس اللجنة الاتصال بمدير مديرية أمن المحافظة أو بحكمدار المركز أو أى جهة حكومية إلا عن طريق وكيل الوزارة أو مدير أمن المنطقة.

المستثنون من المحظورات

يستثنى أعضاء لجان المتابعة من قطاع المعاهد أو المشيخة من حمل الهاتف داخل اللجان.

يستثنى رئيس اللجنة وأحد أعضاء التوثيق الإلكترونى فقط من حمل تليفون محمول وذلك لسرعة التواصل بهما عند الحاجة.