إنفوجراف| تحويل 754 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول انتهاء تحويل عدد من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتحويل عدد 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وذلك ضمن المشروع القومي لتحويل 2262 أتوبيسًا بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

كما تم بدء المرحلة الثالثة، والتي تضمنت تحويل عدد (200) أتوبيس المتبقية للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية بباقي مراحل البروتوكول دفعة واحدة، باعتبارها أولوية تشغيلية عاجلة خلال المرحلة الحالية، في ظل أعمال تطوير ترام الإسكندرية والحاجة إلى دعم خطوط النقل الجماعي البديلة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.