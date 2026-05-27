سكر وضغط .. الصحة تحذر المواطنين من الإفراط في تناول الفتة والرقاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جنوب إفريقيا ترفض مزاعم أمريكية حول «اضطهاد البيض» وتصفها بغير الموثقة

رفضت جنوب إفريقيا الاتهامات الأمريكية التي تزعم وجود “حالة طوارئ إنسانية” تستهدف المواطنين البيض داخل البلاد، معتبرة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أدلة، وتأتي في سياق تبرير قرار واشنطن توسيع برنامج استقبال اللاجئين ليشمل بشكل خاص الأفريكانيين البيض.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت رفع عدد اللاجئين المقبولين من جنوب إفريقيا بإضافة نحو 10 آلاف شخص من الأفريكانيين البيض خلال العام الجاري، مبررة الخطوة بوجود “وضع لجوء طارئ غير متوقع”، في الوقت الذي تواصل فيه فرض قيود على دخول لاجئين من دول أخرى عبر البرنامج ذاته.

كما اتهمت واشنطن حكومة جنوب إفريقيا بأنها تسهم في “تصاعد التحريض على العنف القائم على أساس عرقي”، دون تقديم تفاصيل أو أدلة واضحة تدعم هذا الادعاء.

من جانبها، أكدت إدارة العلاقات الدولية في حكومة جنوب إفريقيا أن الحديث عن اضطهاد ممنهج ضد الأفريكانيين البيض “غير صحيح ولا أساس له”، مشيرة إلى أن بعض من استفادوا من برامج الهجرة الأمريكية عادوا بالفعل إلى البلاد بعد انتقالهم إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسمها إن عودة بعض هؤلاء “تعكس واقعًا مغايرًا لما يُروَّج له بشأن أوضاعهم”.

في المقابل، اعتبرت نقابة العمال الأفريكانيين “سوليداريتيت” أن اللجوء ليس الحل المناسب لهذه الفئة، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون للبقاء داخل جنوب إفريقيا والعمل على تحسين أوضاعهم فيها. 

كما أوضحت أنها لم تدخل في أي نقاشات مع الإدارة الأمريكية بشأن ما يُسمى “وضع اللجوء الطارئ”، مع احترامها لسياسات الهجرة الأمريكية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أوقف برنامج اللاجئين الأمريكي في بداية ولايته، قبل أن يعيد توجيهه لاحقًا ليشمل استقبال الأفريكانيين. 

ويشير مراقبون إلى أن تخصيص هذا المسار لفئة بعينها يثير جدلًا واسعًا، خاصة في ظل تقليص فرص لاجئين من مناطق نزاع أخرى حول العالم.

