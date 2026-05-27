مسابقة متصدقش.. سلاح التعليم العالي لمواجهة الشائعات وتزييف وعي الشباب

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل مسابقة " متصدقش" لتعزيز الوعي الرقمي ومواجهة الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل.



وقال عادل عبد الغفار في حواره على قناة “إكسترا نيوز”، إن الجامعات بها 4 ملايين شاب جامعي ينتمون إلى الجيل الرقمي واستخدام السوشيال ميديا".

وتابع عادل عبد الغفار :" نستهدف من خلال مسابقة " متصدقش" أن يقوم الشباب بإنتاج محتوى رقمي مفيد للغاية".

وأكمل عادل عبد الغفار :" هناك ظاهرة منتشرة بحجم هائل من الشائعات والاخبار المزيفة "، فكرة مسابقة متصدقش هدفها استغلال الشباب في إنتاج محتوى فيديوهات متميزة ويتم استخدامها لمواجهة الشائعات ".

ولفت عادل عبد الغفار :" يتم اختيار المراكز المتقدمة في الفيديوهات التي ينتجها الشباب ضمن مسابقة “ متصدقش” ويتم تكريمهم".