ختام اليوم الأول من المؤتمر التكويني السابع لخدام التعليم المسيحي

اختتمت، مساء أمس، فعاليات اليوم الأول من المؤتمر التكويني السابع لخدام وخادمات التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

تقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "دَعُوا الرُّوحَ يَمْلَأْكُمْ" (أف 5: 18)"، تزامنًا مع المشروع الرعوي للإيبارشيّة "الروح القدس وتجديد الكنيسة"، في الفترة من السادس والعشرين، وحتى التاسع والعشرين من مايو الجاري.

شارك في اليوم نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والقمص جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، والأب عماد كميل، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة، والأب دانيال حنا، والأب مينا زكي، مسؤولي مكتب التعليم المسيحي بالإسكندرية، وخدام وخادمات التعليم المسيحي، من مختلف كنائس الإيبارشيّة.

الكنيسة الأولى وعمل الروح

بدأ المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب البطريرك، أعقبها لقاء أبوي بين غبطته، والمشاركين في المؤتمر، تضمن عرض أعمال مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، منذ تأسيسه، وحتى الآن.

تلا ذلك، المحاضرة الثانية التي ألقاها نيافة الأنبا باخوم بعنوان "دعوا الروح يملأكم"، ثم قدم الأب عماد كميل، المحاضرة الثالثة حول "الكنيسة الأولى وعمل الروح"، التي احتوت على مجموعات العمل، لمناقشة عمل الروح القدس في الكنيسة الأولى من خلال التعمق في الكتاب المقدس.

تضمن اليوم أيضًا عرض فيلمين يخدمان للهدف العام للمؤتمر، كما تمت مناقشة هذين الفيلمين مع الأب عماد، بالإضافة إلى الصلاة الختامية لليوم.

ويحرص مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية على تنظيم المؤتمر الإيبارشي كل عام، بهدف تنمية الخدام روحيًا، وفكريًا، وتطوير أساليب الخدمة والتعليم داخل الكنيسة.

يساهم المؤتمر في توحيد الرؤية بين الخدام، وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في الخدمة، كما يأتي أيضًا لمناقشة تحديات الخدمة، وإعداد خدام قادرين على مواكبة احتياجات الأجيال الجديدة، بروح مسيحية واعية.