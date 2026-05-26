رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الوزراء وقيادات الدولة بعيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، برقية تهنئة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة.

وقال رئيس الأساقفة في برقيته:

“يسرني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث إلى دولتكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم وعلى الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

كما نسأل الله أن يوفقكم في أداء مسؤولياتكم الوطنية، وأن يحمل هذا العيد الخير والرخاء لمصر وشعبها.”

كما أعرب المطران سامي عن صلاته بأن يهب الله رئيس الوزراء دوام الصحة والتوفيق، وأن يبارك جهوده المخلصة في خدمة الوطن ودفع مسيرة التنمية والتقدم، وأن يحفظ مصر وشعبها في أمن وسلام.

كما بعث رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة.

وأكد رئيس الأساقفة في برقياته اعتزازه بروح المحبة الوطنية والتلاحم التي تجمع أبناء الشعب المصري، متمنيًا أن يحمل عيد الأضحى المبارك الخير والسلام والاستقرار لمصر وشعبها العظيم، وأن تنعم البلاد بمزيد من الأمن والازدهار.