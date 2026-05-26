رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى

بعث الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات لفخامته وللشعب المصري بهذه المناسبة المباركة.

وأكد رئيس الأساقفة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن قساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أن عيد الأضحى يحمل معاني سامية ترتبط بالمحبة والعطاء والسلام، مشيرًا إلى أهمية الأعياد والمناسبات الدينية في ترسيخ قيم التآخي والتعاون والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

وقال المطران سامي فوزي في نص البرقية: “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يسرني أن أبعث إلى فخامتكم أطيب التهاني وأصدق الأمنيات، سائلًا الله أن يعيده عليكم وعلى أسرتكم الكريمة بالخير واليمن والبركات، وأن يمتلئ قلبكم بالسلام والسعادة، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والرخاء”.

كما أعرب رئيس الأساقفة عن صلاته بأن يهب الله الرئيس السيسي دوام الصحة والتوفيق، وأن يبارك جهوده المخلصة في قيادة الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار، وأن يحفظ مصر وشعبها في أمن وسلام، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والعالم أجمع بالخير والبركات، وأن يسود السلام القائم على الرحمة والعدل والمحبة بين جميع الشعوب.