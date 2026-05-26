بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
أثار الإعلامي عمرو أديب جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن أفضل توقيت لتناول الفتة في عيد الأضحى، حيث أشار إلى فكرة تناولها بعد صلاة العيد مباشرة، وهو ما فتح باب النقاش بين مؤيدين للفكرة ومعارضين لها، خاصة مع ارتباط الفتة بأنها من أكثر أكلات العيد دسامة.

وتظل الفتة المصرية طبقًا أساسيًا على مائدة عيد الأضحى، لكن توقيت تناولها قد يكون له تأثير مباشر على الهضم والشعور بالخمول أو النشاط خلال أول أيام العيد.

هل توقيت تناول الفتة مهم فعلًا؟

يؤكد أخصائي التغذية عبد الحفيظ ثروت من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن توقيت تناول الوجبات الدسمة قد يؤثر على طريقة هضم الجسم لها، لكن العامل الأهم يظل في كمية الطعام وطريقة تناوله وليس التوقيت فقط.

فالفتة تحتوي على:

نشويات من الأرز والعيش

دهون من السمن أو الشوربة

بروتين من اللحوم

وهي مكونات ثقيلة نسبيًا، لذلك تحتاج إلى جهاز هضمي نشط.

تناول الفتة بعد صلاة العيد.. ماذا يعني للجسم؟

تناول الفتة صباحًا بعد صلاة العيد مباشرة قد يكون مناسبًا لبعض الأشخاص، لأنه يأتي بعد صيام يوم عرفة أو ساعات طويلة دون طعام، لكن بشرط:

عدم الإفراط في الكمية

شرب مياه كافية

تجنب إضافة كميات كبيرة من السمن

لكن في المقابل، قد يسبب تناول وجبة دسمة مباشرة صباحًا شعورًا بـ:

الخمول

النوم

بطء الهضم

خاصة لدى كبار السن ومرضى القولون.

أفضل توقيت طبي لتناول الفتة

يرى بعض أخصائي التغذية أن أفضل وقت لتناول الفتة هو:

بعد استقرار اليوم وليس فور الاستيقاظ

أو في وقت الغداء بدل الإفطار الثقيل

مع تناول وجبة خفيفة صباحًا بدلًا منها

لأن الجسم يكون أكثر قدرة على هضم الوجبات الثقيلة في منتصف اليوم مقارنة بالصباح الباكر.

كيف تأكل الفتة بدون تخمة؟

سواء تم تناول الفتة صباحًا أو ظهرًا، هناك نصائح مهمة لتجنب التخمة:

تقليل كمية السمن

تناول طبق صغير بدلًا من وجبة كبيرة

شرب مياه قبل وبعد الأكل

عدم النوم مباشرة بعد الوجبة

المشي الخفيف بعد الأكل

من الأكثر عرضة للتعب بعد الفتة؟

هناك فئات يجب أن تكون أكثر حذرًا مع تناول الفتة، مثل:

مرضى السكر

مرضى القولون

كبار السن

أصحاب الوزن الزائد

لأن الوجبة قد تؤدي إلى ارتفاع السكر أو الشعور بالانتفاخ بشكل أسرع لديهم.

بين العادات والطب.. أين الحقيقة؟

رغم اختلاف الآراء حول توقيت تناول الفتة في العيد، إلا أن الخبراء يتفقون على أن الاعتدال هو الأساس، وأن الاستمتاع بوجبة العيد لا يتعارض مع الحفاظ على الصحة إذا تم تناولها بكمية مناسبة وفي وقت مريح للجسم.

