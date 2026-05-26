حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مسجد نمرة للاستماع إلى خطبة يوم عرفة

بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مسجد نمرة لحضور والاستماع لخطبة وقفة عرفات، ثم أداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرًا، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة.

مسجد نمرة

وشهد مسجد نمرة وساحاته المحيطة توافد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، وسط تنظيم دقيق وخطط متكاملة لتيسير حركة الدخول والخروج، وتوفير سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن.

ويُعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الإسلامية في مشعر عرفات، حيث خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع في حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر ويقف بعرفة حتى غروب الشمس.

وتواصل الجهات المعنية جهودها المكثفة لخدمة الحجاج داخل المسجد ومحيطه، من خلال توفير الخدمات الطبية والإرشادية والتنظيمية، إلى جانب متابعة حركة الحشود لضمان انسيابية التنقل وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء الركن الأعظم من الحج.