الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نهاية فصل إستثنائي.. إسدال الستار على رحلة نجوم سوبر في أوروبا| صلاح الأبرز

يسري غازي

نقطة النهاية لعديد اللاعبين الكبار حيث إسدال الستار على رحلة نجوم سوبر في دوريات أوروبا بعد إنتهاء عقودهم وحيلهم عن فرقهم.

وودع عديد النجوم السوبر جماهير كبار الأندية في دوريات أوروبا وسط دموع انهمرت في ملاعب آنفيلد ومدينة مانشستر وسانتياجو برنابيو.

وشهدت ملاعب أوروبا خلال الساعات الماضية رحيل نجوم سوبر جاء في مقدمتهم محمد صلاح في ليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكارفاخال نجم فريق ريال مدريد. 

محمد صلاح

ودع محمد صلاح نادي ليفربول الإنجليزي بالدموع بعد رحلة إحترافية دامت 9 سنوات منذ التعاقد معه في شهر يونيو عام 2027.

وجري تكريم محمد صلاح فى ملعب الآنفيلد على هامش مباراة برينتفورد وعمل ممر شرفي أثناء خروجه من الملعب.

وفي لحظة وُصفت بأنها نهاية فصلٍ استثنائي في تاريخ نادي ليفربول، ودع النجم المصري محمد صلاح ملعب “أنفيلد” بقميص الريدز للمرة الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب في سجلات النادي الإنجليزي.

وشهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد مشاركة محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول أمام ضيفه برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.

وبهذا اللقاء، يسدل الستار على مسيرة طويلة للنجم المصري مع ليفربول، بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، عقب رحلة امتدت 9 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز.

جوارديولا

رحل الإسباني بيب جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد 10 سنوات من الإنجازات تحت قيادته.

وخاض مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا على مدار 10 سنوات 593 مباراة منها 416 انتصار و86 تعادل و91 خسارة و1422 هدفًا مسجلًا واستقبلت شباكه 521 هدفًا.

وتوج نادي مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات وكأس الرابطة الإنجليزية 5 مرات ولقب الدرع الخيرية 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

كارفخال

غادر كارفخال قلعة ريال مدريد بعد قرابة 23 عاما قضاها بين جدران ملعب استاد سانتياجو برنابيو.

وقال كارفخال عقب رحيله عن ريال مدريد: شكراً وشكراً وشكراً. بعد 48 ساعة من الوداع العظيم الذي منحتموني إياه، أشعر أنني محظوظ جداً ومحبوب. كانت 23 سنة سحرية عشت فيها دعمكم حتى آخر يوم. أراكم قريباً يا مدريديستا.

برناردو سيلفا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، أن قائده البرتغالي برناردو سيلفا سوف يرحل عن صفوف الفريق عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي. وخاض لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاماً أكثر من 450 مباراة مع سيتي منذ انضمامه من نادي موناكو الفرنسي في عام 2017. وحصل سيلفا على شارة قيادة مانشستر سيتي هذا الموسم خلفاً لزميله البلجيكي كيفين دي بروين الذي انتقل إلى نابولي الإيطالي.

حقق اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً حتى الآن 19 لقباً كبيراً، تشمل 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقباً في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 ألقاب في كأس رابطة المحترفين، وثلاثة ألقاب في درع المجتمع، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وقاد سيلفا فريقه سيتي مؤخراً للتتويج بلقب كأس الرابطة لعام 2026 على حساب آرسنال.

إلى جانب سجل البطولات الاستثنائي، تعكس أرقامه بتسجيل 76 هدفاً وصناعة 77 تمريرة حاسمة حجم مساهمته الشاملة، كما دخل قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ النادي، متجاوزاً أسماء بارزة مثل ديفيد سيلفا وباول باور وويلي دوناتشي.

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

