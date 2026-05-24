مرموش فى الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أستون فيلا

يستعد فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا، لخوض مواجهته الأخيرة هذا الموسم، عندما يستضيف نظيره أستون فيلا مساء اليوم، "الأحد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب الاتحاد اللقاء المرتقب، في مواجهة يسعى خلالها مانشستر سيتي لإنهاء موسمه بانتصار أمام جماهيره، بعدما فقد فرصة التتويج باللقب عقب تعادله في الجولة الماضية أمام بورنموث بهدف لكل فريق، وهو ما منح أرسنال حسم البطولة رسميا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، ناثان آكي، ريان آيت نوري.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: سافينيو، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: مرموش.

موقف مانشستر سيتي من جدول الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 62 نقطة.

كما تحمل المباراة طابعا خاصا، كونها الأخيرة للمدرب بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، بعد إعلان رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة beIN Sports 3، بصوت المعلق خليل البلوشي.