قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس بعثة منتخب مصر: الفيفا سيرد رسميًا على شكوى اتحاد الكرة.. والمنتخب يعود الجمعة
محمد علي رزق يشيد بأداء منتخب مصر: اللاعبون أثبتوا مكانتهم رغم النهاية المؤلمة
عاقل وعامل وعابد.. روشتة البابا تواضروس للشباب لتحقيق "قانون النجاح" وموازنة الحياة
مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل
رئيس شعبة المخابز: الهدر في الرغيف يبدأ قبل وصوله للمواطن.. وترك البطاقات بالمخابز مخالفة
أبوزهرة: تجديد عقد حسام حسن حتى مونديال 2030
القيادة المركزية الأمريكية: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز
الحرس الثوري يتوعد بالرد بعد على الضربات الأمريكية
مستوى يليق بمصر.. توفيق السيد: يجب محاسبة مسؤولي الـ «فيفا»
القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران
فانس: سنرد بقوة هائلة إذا واصلت إيران هجماتها
وزير الاستثمار: نوفر التيسيرات اللازمة للمشروعات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافائيل ماركيز مدربا لمنتخب المكسيك حتى مونديال 2030

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين رافائيل ماركيز مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا لخافيير أجيري، ليقود "إل تري" خلال المرحلة المقبلة استعدادًا لبطولة كأس العالم 2030.

ويأتي تعيين ماركيز، البالغ من العمر 47 عامًا، في إطار خطة وضعها الاتحاد منذ عام 2024 لضمان انتقال فني سلس، بعدما عمل مساعدًا لأجيري منذ أغسطس من العام نفسه، قبل أن يتسلم المهمة رسميًا عقب نهاية مشوار المكسيك في كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد المكسيكي، في بيان رسمي، أن اختيار ماركيز يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الفني، ومواصلة تطوير المنتخب، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مونديال 2030.

ومن المنتظر أن يبدأ ماركيز مشواره على رأس الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث يخوض أولى مبارياته الرسمية مع المنتخب.

من جانبه، أشاد خافيير أجيري بخليفته، مؤكدًا ثقته في قدرته على قيادة المنتخب، وقال: "رافائيل يمتلك كل المقومات التي تؤهله للنجاح، وأعرفه جيدًا منذ أن كان لاعبًا، وتابعت تطوره عن قرب، وأثق بأنه مستعد لهذه المسؤولية".

كما وجه الاتحاد المكسيكي الشكر لأجيري على الفترة التي قضاها مع المنتخب، مؤكدًا أنه ترك بصمة واضحة على مستوى الأداء والهوية الفنية، رغم خروج الفريق من دور الـ16 في كأس العالم 2026، وهو الدور الذي شهد نهاية مشوار المكسيك في ثماني من آخر تسع نسخ للمونديال.

ويملك ماركيز سجلًا حافلًا كلاعب، إذ شارك في خمس نسخ من كأس العالم، وقاد المكسيك للتتويج بكأس القارات 1999، إضافة إلى الفوز بلقب الكأس الذهبية مرتين.

رافائيل ماركيز المكسيك مونديال 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

بسبب ميسي والحكم.. وفاة مواطنين أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

عمرو الورداني

عمرو الورداني: اليقين بالله يحول المحن إلى منح

دار الإفتاء

هل يحاسب الإنسان على تضييع الوقت؟.. أمين الفتوى يجيب

مركز سلام للدراسات

مركز «سلام».. منصة دار الإفتاء لرصد التطرف والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا

بالصور

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد