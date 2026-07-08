رافائيل ماركيز مدربا لمنتخب المكسيك حتى مونديال 2030

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين رافائيل ماركيز مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا لخافيير أجيري، ليقود "إل تري" خلال المرحلة المقبلة استعدادًا لبطولة كأس العالم 2030.

ويأتي تعيين ماركيز، البالغ من العمر 47 عامًا، في إطار خطة وضعها الاتحاد منذ عام 2024 لضمان انتقال فني سلس، بعدما عمل مساعدًا لأجيري منذ أغسطس من العام نفسه، قبل أن يتسلم المهمة رسميًا عقب نهاية مشوار المكسيك في كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد المكسيكي، في بيان رسمي، أن اختيار ماركيز يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الفني، ومواصلة تطوير المنتخب، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مونديال 2030.

ومن المنتظر أن يبدأ ماركيز مشواره على رأس الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث يخوض أولى مبارياته الرسمية مع المنتخب.

من جانبه، أشاد خافيير أجيري بخليفته، مؤكدًا ثقته في قدرته على قيادة المنتخب، وقال: "رافائيل يمتلك كل المقومات التي تؤهله للنجاح، وأعرفه جيدًا منذ أن كان لاعبًا، وتابعت تطوره عن قرب، وأثق بأنه مستعد لهذه المسؤولية".

كما وجه الاتحاد المكسيكي الشكر لأجيري على الفترة التي قضاها مع المنتخب، مؤكدًا أنه ترك بصمة واضحة على مستوى الأداء والهوية الفنية، رغم خروج الفريق من دور الـ16 في كأس العالم 2026، وهو الدور الذي شهد نهاية مشوار المكسيك في ثماني من آخر تسع نسخ للمونديال.

ويملك ماركيز سجلًا حافلًا كلاعب، إذ شارك في خمس نسخ من كأس العالم، وقاد المكسيك للتتويج بكأس القارات 1999، إضافة إلى الفوز بلقب الكأس الذهبية مرتين.