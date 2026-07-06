بعد رضوخ الفيفا لترامب.. رئيس الوزراء البريطاني يتدخل قبل مواجهة إنجلترا والمكسيك

تدخل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من تقديم موعد انطلاق مباراة كأس العالم على ملعب أزتيكا، وسط مخاوف من أن يمنح هذا التغيير المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين، ميزة غير عادلة على إنجلترا، وذلك بعدما تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون المباراة المقبلة بعد طرده أمام البوسنة والهرسك.

وتُفهم أن الحكومة البريطانية تدخلت عبر القنوات الدبلوماسية لمعارضة نقل المباراة من الساعة الواحدة صباحًا إلى السابعة مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، لأن ذلك سيقلل من الوقت المتاح لفريق توماس توخيل للتأقلم مع الارتفاع.

وجاء ستارمر بتوجيهه لهذا التدخل بعد أن نبهه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى المشكلة المحتملة، والذي يُعتقد أنه تواصل مع داونينج ستريت قبل المباراة، كما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وتغلبت إنجلترا على التحديات، من بينها التوتر والارتفاع وطرد جاريل كوانساه، لتفوز بصعوبة 3-2 على المكسيك صباح الاثنين بتوقيت بريطانيا، وتتأهل لمواجهة النرويج في ربع النهائي.

كان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة (السادسة مساءً بالتوقيت المحلي)، ولكن نظرًا لاحتمالية حدوث برق في المنطقة، فعّل الملعب بروتوكول العواصف الرعدية، وبدأت المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة (السابعة مساءً بالتوقيت المحلي).

وتدخل رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ستارمر، الأسبوع الماضي بإصدار تشريع طارئ يسمح للحانات بالبقاء مفتوحة حتى وقت متأخر خلال مباراة دور الـ16.