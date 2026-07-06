تهديد أمريكي ناري.. ترامب يتوعد بتدمير المنشآت الإيرانية إذا فشلت المفاوضات

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيه تهديدات لاذعة لإيران في حال فشلت المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لوقف الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي يوم الاثنين : "إما أن يكون هناك اتفاق مع إيران، أو سننهي المهمة"، مضيفًا أن طهران تُفضّل التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب قائلا "لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران، ويمكننا تعطيل إمدادات الطاقة الإيرانية وتدمير كل تلك المحطات الكبرى التي شيدوها".

وأكد البحرية الأمريكية فرضت على إيران أعظم حصار شهده العالم ولم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه، مشيرا إلى أن أسعار النفط الآن عند مستوى أقل مما كانت عليه قبل أن نبدأ الهجوم على إيران.

وقال ترامب "حصلنا على تنازلات من إيران وعليهم الالتزام بها وسنحصل أيضا على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب".