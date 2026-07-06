هل طواف الوداع واجب على المرأة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم طواف الوداع للمرأة، وهل هو واجب أم سنة في الحج والعمرة.

هل طواف الوداع للمرأة واجب أم سنة؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن طواف الوداع في الأصل هو أن يجعل المسلم آخر عهده بالبيت الحرام الطواف قبل مغادرة مكة، وهو من السنن التي فعلها النبي ﷺ، مشيرة إلى أن المختار للفتوى أنه سنة وليس واجبًا.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن طواف الوداع يُشرع للحاج والمعتمر من غير أهل مكة، بحيث يؤديه قبل مغادرة البلاد، موضحة أن من أداه نال الأجر والثواب لاتباع السنة، ومن تركه فلا إثم عليه، لأن السنة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يمكن الجمع بين طواف الوداع وطواف الركن في بعض الحالات، سواء في العمرة أو الحج، إذا كان الشخص سيغادر مباشرة بعد الطواف، وذلك تيسيرًا وتخفيفًا خاصة في أوقات الزحام.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن الأفضل للمسلم، رجلًا كان أو امرأة، أن يحرص على أداء طواف الوداع إن تيسر له ذلك، اقتداءً بالنبي ﷺ، مع مراعاة أن يكون الطواف قريبًا من وقت المغادرة، دون فاصل زمني طويل بعده.