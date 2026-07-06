حماس: استقالة لجنة العمل الحكومي استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة اتخذت اليوم خطوة إيجابية جديدة إلى الأمام باتجاه تنفيذ ما أعلنته دوما بأنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة.

وأوضح قاسم، اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة جاءت بالإعلان عن استقالة لجنة العمل الحكومي في غزة، والإبقاء على الجوانب الفنية والإدارية البحتة لمتابعة الأوضاع، مشددا على أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمصلحة الوطنية، ولنزع ذرائع الاحتلال.

وأشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الصهيونية على القطاع وُضعت أكثر من صيغة لإدارة القطاع بطريقة وطنية وتوافقية، أنتجت بالنهاية اللجنة الوطنية التي تم التوافق عليها في القاهرة، والتي لم يدخلها الاحتلال إلى القطاع حتى الآن.

ولفت إلى أن قرار الحركة جاء بعد التأكد بأن كل الخطوات لتسليم الحكم إلى هذه اللجنة الوطنية قد استكملت بشكل تام مهنيا وفنيا وإداريا، آملا أن يكون هذا القرار خطوة في فتح مجال أوسع لإدخال اللجنة الوطنية التي تمَّ التوافق عليها إلى قطاع غزة.