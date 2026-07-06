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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس ترامب يجمع بين التلويح بالتهديد والدفع نحو الاتفاق مع إيران

ترامب
ترامب
عادل نصار

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم، في تصريحاته الأخيرة بشأن الملف الإيراني، خطاباً يجمع بين الدعوة إلى الاتفاق والتلويح بالتهديد، موضحاً أنه شدد على ضرورة التزام إيران بما ورد في مذكرة التفاهم، وأكد في الوقت نفسه أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، وهو ما ينسجم مع أجواء التوافق الأمريكي الإيراني الأخيرة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ترامب لوح في المقابل بإجراءات تصعيدية، إذ تحدث عن قدرة الولايات المتحدة على تعطيل إمدادات الطاقة الإيرانية وتدمير جميع محطات الطاقة التي شيدتها إيران، كما أشار إلى أن واشنطن فرضت حصاراً بحرياً على إيران وصفه بأنه غير مسبوق في التاريخ.

وأوضح أن هذه التصريحات تعكس استمرار الرئيس ترامب في اتباع النهج نفسه القائم على المزج بين التهديد والحديث عن الاتفاق والسلام، لافتًا، إلى أن الرئيس ترامب يسعى إلى إلزام إيران بعدد من المطالب الأساسية، في مقدمتها تسليم اليورانيوم المخصب.

وأكد، أن الرئيس الأمريكي قال إن إيران قدمت تنازلات كثيرة وإن الولايات المتحدة ستحصل منها على اليورانيوم المخصب. وأضاف أن المطالب الأمريكية تشمل أيضاً تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وفتح مضيق هرمز أمام السفن من دون فرض أي رسوم، ووقف علاقات إيران ودعمها للجماعات الموالية لها في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذه المطالب تمثل الخطوط العريضة لما تريده الولايات المتحدة، وأن الرئيس ترامب يرى أن التزام إيران بها خلال مهلة الستين يوماً المخصصة للمفاوضات سيحول دون وجود أي نيات عدائية تجاهها.
 

ترامب الملف الإيراني إيران تغيير النظام

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