مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، مؤكدة أن شهري يوليو وأغسطس يمثلان ذروة فصل الصيف، وهو ما يستدعي اتخاذ احتياطات خاصة، لا سيما لحماية الأطفال الذين يُعدون من أكثر الفئات تأثرًا بالأجواء الحارة.

10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، لذلك يشعر المواطن بحرارة أعلى من المعلنة، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

لماذا يشعر الأطفال بحرارة أكبر؟

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

فى أطر هذا يؤكد الدكتور يوسف على استشارى الأطفال من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الأطفال أكثر عرضة للإجهاد الحراري وضربات الشمس، لأن أجسامهم لا تستطيع تنظيم درجة الحرارة بنفس كفاءة البالغين، كما أنهم يفقدون السوائل بسرعة أثناء اللعب أو الحركة، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالجفاف.

لذلك فإن حماية الأطفال من الحر خلال هذه الفترة أصبحت ضرورة للحفاظ على صحتهم، خاصة مع استمرار الطقس الحار والرطب.

كيف تحمي أطفالك من موجة الحر؟

ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة التي تساعد في حماية الأطفال من الحر وتقليل مخاطر التعرض للإجهاد الحراري، وتشمل:

تجنب خروج الأطفال في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

تشجيع الأطفال على شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

اختيار ملابس قطنية فاتحة اللون وخفيفة تسمح بتهوية الجسم.

استخدام قبعة أو مظلة عند الخروج نهارًا.

وضع واقٍ من الشمس مناسب للأطفال عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

تقديم الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والشمام والبرتقال.

تجنب المشروبات الغازية والمشروبات مرتفعة السكر.

عدم ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة مهما كانت المدة قصيرة.

الحرص على بقاء الأطفال في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة.

مراقبة الطفل باستمرار عند اللعب خارج المنزل.

علامات تستدعي التدخل فورًا

قد تظهر على الطفل أعراض تشير إلى الإجهاد الحراري، منها:

ارتفاع شديد في حرارة الجسم.

احمرار الوجه.

الصداع.

الدوخة.

القيء.

الخمول أو فقدان النشاط.

سرعة ضربات القلب.

وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب نقل الطفل إلى مكان بارد، وإعطاؤه الماء إذا كان واعيًا، وتبريد جسمه تدريجيًا، مع طلب الرعاية الطبية إذا استمرت الأعراض أو ساءت.

ماذا قالت الأرصاد؟

أشارت الدكتورة منار غانم إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتلًا هوائية حارة محملة بالرطوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الإحساس بالحرارة، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق الساحلية.

وأضافت أن نسب الرطوبة قد تتجاوز 90% على السواحل الشمالية، بينما تتخطى 80% في القاهرة الكبرى، وهو ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات المسجلة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة

بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 36 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد 43 درجة، وقد تصل الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة مئوية.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال فترات الحر الشديد يساهم في حماية الأطفال من الحر ويقلل من خطر الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري، خاصة مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة خلال الأيام المقبلة.