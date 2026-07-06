دليل كامل للطوارئ .. أماكن توافر مصل الثعابين والعقارب بالمحافظات

مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد نشاط الزواحف والحشرات السامة مثل العقارب والثعابين، خاصة في المحافظات الساحلية والحدودية والزراعية.

ولأن عامل الوقت هو الفاصل بين الحياة والموت في حالات التسمم، حرصت وزارة الصحة والسكان على توفير المصل المضاد للدغات الثعابين والعقارب بالمجان في مراكز تابعة للحكومة والمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

وفي هذا التقرير، نستعرض الخريطة الكاملة لأماكن توافر الأمصال ومراكز السموم، والخطوات الإسعافية العاجلة لإنقاذ المصاب.

خريطة مراكز السموم والأمصال الرئيسية بالمحافظات

وتتوفر الأمصال المضادة للسموم بصفة أساسية في مستشفيات الطوارئ العامة ومستشفيات الصدر والحميات، بالإضافة إلى مراكز السموم المتخصصة التابعة للمستشفيات الجامعية، وتتوزع كالآتي:

1. القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية):

مركز سموم مستشفى عين شمس الجامعي (العباسية) – المركز الأكبر والأقدم.

مركز سموم مستشفى قصر العيني الجامعي (المنيل).

مستشفى الدمرداش.

مستشفيات الحميات الرئيسية: (حميات العباسية، وحميات إمبابة).

مستشفى شبين القناطر المركزي ومستشفى بنها العام (القليوبية).

2. محافظات الوجه البحري والدلتا:

الإسكندرية: مركز السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي (الميري)، ومستشفى حميات الإسكندرية.

الغربية: مركز سموم مستشفى طنطا الجامعي، ومستشفى المنشاوي العام.

الدقهلية: مركز سموم مستشفى المنصورة الجامعي، ومستشفى الدولي بالمنصورة.

الشرقية: مستشفى الزقازيق الجامعي، ومستشفى الأحرار بالزقازيق.

البحيرة: مستشفى دمنهور التعليمي، ومستشفيات كفر الدوار وإيتاي البارود.

3. محافظات الصعيد والوجه القبلي (الأكثر احتياجاً):

الفيوم وبني سويف: مستشفى الفيوم العام، ومستشفى بني سويف الجامعي.

المنيا وأسيوط: مستشفى المنيا الجامعي، ومركز سموم مستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي.

سوهاج وقنا: مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى قنا العام.

الأقصر وأسوان: مستشفى الأقصر الدولي، ومستشفى أسوان الجامعي، ومراكز الرعاية الأولية بالمناطق الجبلية.

4. المحافظات الحدودية والساحلية:

مطروح: مستشفى مطروح العام، ومستشفى الضبعة، ومستشفى العلمين (نظراً لطبيعتها الصحراوية).

البحر الأحمر: مستشفى الغردقة العام، ومستشفى رأس غارب.

سيناء: مستشفى العريش العام (شمال سيناء)، ومستشفى الطور العام (جنوب سيناء).

الإسعافات الأولية لحين الوصول للمستشفى

وعند تعرض شخص للدغة ثعبان أو قرصة عقرب، يجب التعامل بحذر شديد؛ فالشائعات المنتشرة قد تضر المصاب بدلاً من إسعافه. إليك الخطوات الصحيحة:

الهدوء التام: يجب طمأنة المصاب لأن التوتر وزيادة ضربات القلب يسرعان من انتشار السم في الدم.

تثبيت العضو المصاب: اجعل الجزء المصاب (اليد أو القدم) في وضع مستقر وأقل من مستوى القلب إن أمكن.

خلع الإكسسوارات: انزع الخواتم، الأساور، أو الساعات من اليد المصابة سريعاً قبل حدوث تورم.

غسل مكان اللدغة: طهر الجرح بالماء والصابون بلطف دون الضغط عليه.

التوجه الفوري: انقل المصاب فوراً إلى أقرب مستشفى حميات أو مركز سموم لتلقي الجرعة المناسبة من المصل.

ويُمنع تماماً استخدام فكرة "تشريط الجرح" أو محاولة "مص السم بالفم" كما يظهر في الأفلام، حيث يؤدي ذلك إلى تسريع انتشار العدوى وتسمم الشخص المسعف. كما يُنصح بعدم ربط العضو المصاب بحبل قوي (الرباط الضاغط الشديد) إلا تحت إشراف طبي لمنع انقطاع الدم تماماً وتلف الأنسجة.

أرقام الطوارئ الساخنة:

وفي حال حدوث أي إصابة أو للاستفسار عن أقرب مستشفى يتوفر به المصل في قريتك أو مدينتك، يمكن الاتصال فوراً بـ:

الإسعاف المصرية: 123

الخط الساخن لوزارة الصحة: 105