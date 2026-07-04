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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مزاد علني لسيارات الجمارك بأسعار تنافسية .. تفاصيل

مزاد
مزاد
قسم الخدمات

​في إطار جهود الدولة لتسيير الخدمات وتوفير فرص استثمارية وشخصية للمواطنين، أعلنت الدولة عن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات الجمارك، وذلك تحت إشراف "الهيئة العامة للخدمات الحكومية". 

ويمثل هذا المزاد فرصة متميزة للمواطنين الراغبين في امتلاك سيارة بسعر مناسب.

مزادات السيارات

​موعد ومكان المزاد

و​وفقًا لما تم تداوله، تم تحديد تفاصيل المزاد على النحو التالي:

​الجهة المنظمة: الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

​تاريخ المزاد: يوم الثلاثاء، 15 يوليو 2026، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

​المكان: قاعة مزادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية (7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي – الدقي – الجيزة).

​خطوات المشاركة والشراء من المزاد

و​للراغبين في خوض تجربة المزايدة، حددت الهيئة 5 خطوات أساسية يجب اتباعها:

​شراء كراسة الشروط: يتم الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية مقابل 400 جنيه مصري.

مزاد سيارات

​المعاينة الفعالة: تتيح الهيئة للمتقدمين فرصة الاطلاع على مواعيد وأماكن المعاينة لفحص السيارات بأنفسهم، حيث يتم البيع "بالحالة التي هي عليها" ولا يحق الاعتراض بعد الشراء.

​سداد التأمين المؤقت: تبلغ قيمة تأمين دخول مزادات عام 2026 مبلغ 50,000 جنيه مصري. يُرد هذا المبلغ بالكامل في حال عدم رسو أي سيارة على المتقدم، أما في حال الفوز فيُخصم من ثمن السيارة.

​المشاركة الفعالة: الحضور في اليوم المحدد للمزاد مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي السارية لبدء المزايدة.

​إجراءات ما بعد الرسو: في حال رسو المزاد على المتزايد، يتم دفع نسبة مطلوبة فورًا (تصل غالبًا إلى 30% من الثمن)، على أن يتم تسديد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد.

صورة تعبيرية عن مزادات السيارات

تنبيه هام جداً للمشترين:

وأفاد الإعلان بأن ليست كل سيارات الجمارك قابلة للترخيص. فبعضها مخصص فقط لقطع الغيار أو لاستخدامات أخرى. لذا، أهابت الهيئة بالمواطنين ضرورة قراءة كراسة الشروط بعناية فائقة والتأكد من ملاءمة السيارة للترخيص والسير على الطرقات قبل الإقدام على الشراء، مع العلم أن جميع السيارات تُباع بحالتها الراهنة دون حق الاعتراض اللاحق.

​كيف تقدم؟ (المستندات المطلوبة)

​عند التوجه لقاعة المزادات في الموعد المحدد، يجب على المشاركين إحضار المستندات التالية لضمان الدخول:

  • ​بطاقة الرقم القومي (سارية).
  • ​إيصال شراء كراسة الشروط.
صورة تعبيرية لمزاد سيارات جمارك
  • ​إيصال سداد مبلغ التأمين (50 ألف جنيه).

و​لمتابعة المزيد من التفاصيل والإعلانات الدورية، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر الرابط: www.gags.gov.eg.

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