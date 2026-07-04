الرئيس السيسي يصل إلى مقر الأوكتاجون بالعاصمة الجديدة

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وص الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الجديدة، استعدادا لافتتاحها رسميا.



ووصل الرئيس السيسي وسط موكب من الدراجات النارية فيما أطلقت المدفعية طلقاتها، وحلقت طائرات أباتشي في السماء فور وصوله.



يُعد هذا المقر الضخم المعروف بـ"الأوكتاجون" صرحًا عملاقًا حيث يضم أحدث التقنيات العسكرية والأنظمة المتطورة لإدارة العمليات الاستراتيجية، وكذلك أحد أكبر وأحدث مراكز القيادة والسيطرة على مستوى العالم، في خطوة تعكس رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة إدارة القرار الإستراتيجي، وتعزيز قدراتها المؤسسية والعسكرية وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية.