الغارات الإسرائيلية تُشعل الموقف.. الإمارات تدين استهداف مطار عسكري في سوريا

أعربت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء عن إدانتها الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري في مدينة إدلب مؤكدة رفضها لانتهاك سيادة سوريا.

وأكد بيان وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانة أبو ظبي بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.

وأكدت الخارجية الإماراتية في بيانها، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وشدّد بيان الخارجية الإماراتية على موقف الدولة الخليجية الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.