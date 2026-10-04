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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد بدء الدراسة وسداد المصروفات.. تحرك برلماني بشأن أزمة طلاب «طب أسنان جنوب الوادي الأهلية»

النائب حسين هريدي
النائب حسين هريدي
فريدة محمد

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بشأن أزمة عدد من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي الأهلية بمحافظة قنا، على خلفية اكتشاف تجاوز أعداد المقبولين الطاقة الاستيعابية الفعلية للبرنامج الدراسي، وذلك بعد بدء الدراسة بنحو ثلاثة أسابيع وسداد الطلاب المصروفات الدراسية المقررة.

مطالبة الطلاب بالتحويل تثير مخاوف الأسر

وأوضح هريدي أن الأزمة تفجرت عقب مطالبة عدد من الطلاب بسحب ملفاتهم والتحويل إلى جامعات أهلية أخرى في التخصص نفسه، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق بين الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة أن إجراءات التحويل جاءت بعد انطلاق الدراسة بالفعل.

وأشار إلى أن انتقال الطلاب إلى جامعات في محافظات أخرى يترتب عليه فقدان جزء من الدراسة، فضلًا عن أعباء إضافية تتعلق بالسكن والإقامة والانتقال، وهي أعباء لم تكن الأسر تتوقع تحملها عند بدء الدراسة.

النائب: تحويل الطلاب ليس حلًا كاملًا للأزمة

وأكد عضو مجلس النواب أن مجرد نقل الطلاب إلى جامعة أخرى وتحويل المصروفات وتسليم الملفات لا يمثل حلًا متكاملًا للمشكلة، موضحًا أن الطالب وأسرته يتحملان تبعات قرار لم يكونا طرفًا فيه.

وتساءل هريدي عن الأسباب التي أدت إلى قبول أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية المعتمدة للبرنامج، والجهة المسئولة عن مراجعة أعداد المقبولين والتأكد من توافقها مع الإمكانات الفعلية للجامعة قبل انطلاق الدراسة.

«أين كانت الرقابة قبل بدء الدراسة؟».. مطالب بتحديد المسؤولية

وشدد النائب على أن القضية لا تتعلق فقط بإجراءات تحويل الطلاب، وإنما تمتد إلى ضرورة تحديد المسئولية عن تجاوز الأعداد المقررة، ومراجعة آليات اعتماد أعداد المقبولين والرقابة على تنفيذها.

وأشار إلى أن تكرار مثل هذه الوقائع قد يضع طلابًا آخرين وأسرهم أمام أزمات مماثلة، ما يستدعي مراجعة الإجراءات المنظمة للقبول بالجامعات الأهلية.

هريدي: الطلاب لا يجب أن يتحملوا نتائج أي خطأ إداري

وأضاف أن تحويل المصروفات وتسليم الملفات لا يعوض الطلاب عن الأسابيع التي فقدوها من الدراسة، كما لا يعالج التداعيات المعيشية والنفسية المترتبة على الانتقال المفاجئ إلى محافظة أخرى.

وأكد ضرورة أن تضع الجهات المعنية حقوق الطلاب في مقدمة أي حل يتم التوصل إليه، وألا يتحمل الطلاب وأسرهم نتائج أي خطأ إداري أو تنظيمي لم يكونوا سببًا فيه.

مطالب بكشف ملابسات تجاوز الطاقة الاستيعابية

وطالب هريدي وزارة التعليم العالي بإصدار موقف واضح بشأن الواقعة، والكشف عن ملابسات تجاوز الطاقة الاستيعابية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الأزمة، إلى جانب طرح حلول تضمن عدم الإضرار بالطلاب الذين بدأوا بالفعل دراستهم وسددوا المصروفات.

إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس، بحضور المسئولين المعنيين، لمناقشة أبعاد الأزمة والوقوف على أسبابها وتحديد المسئولية عنها.

وشدد على ضرورة الوصول إلى إجراءات واضحة تحفظ حقوق الطلاب وأسرهم، وتضمن معالجة آثار الأزمة الحالية، فضلًا عن وضع آليات رقابية تمنع تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا.

حسين هريدي وزير التعليم العالي الطاقة مصير الطلاب مجلس النواب

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