ننشر التشكيل النهائي لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي أسفرت عن التشكيل النهائي لهيئات مكاتب 25 لجنة، وذلك على النحو التالي:

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن فوز محمد عيد محمد محجوب برئاسة اللجنة، وعلاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن وطاهر زكريا عبد المنعم الخولي بوكالة اللجنة، فيما تولى خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر أمانة السر.

لجنة الخطة والموازنة

وفي لجنة الخطة والموازنة، فاز محمد السيد محمد سليمان برئاسة اللجنة، ومصطفى سيد محمد سالم وعبدالمنعم علي عبد المنعم إمام بوكالة اللجنة، فيما تولى أكمل سامي نجاتي خطاب أمانة السر.

لجنة الشئون الاقتصادية

وجاء تشكيل هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة طارق عثمان أحمد شكري، وعضوية أيمن محسب سالم فرج ووليد أحمد صلاح أحمد محمود أبو دنقل كوكيلين، وسعيد منور منصور موسى أمينًا للسر.

لجنة العلاقات الخارجية

وفي لجنة العلاقات الخارجية، تولى سامح حسن شكري صالح سليم رئاسة اللجنة، فيما فازت سحر محمد بهاء الدين جودة البزار وهايدي المغازي فهمي المغازي بوكالة اللجنة، وتولى أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة أمانة السر.

لجنة الشئون العربية

وتولى محمد صلاح صالح أبو هميلة رئاسة لجنة الشئون العربية، فيما تولى محمد محمد أسعد إبراهيم ومحمد صبحي عبد القوي الخولي منصب الوكيل، ومحمد أحمد أحمد زايد أمانة السر.

لجنة الشئون الأفريقية

وفي لجنة الشئون الأفريقية، فاز شريف مصطفى مصطفى الجبلي برئاسة اللجنة، وأشرف سعد راغب سليمان ومحمد عبد العليم محمد عبد العزيز سليم بوكالة اللجنة، فيما تولى محمد يسري محمد شحاتة عبادة أمانة السر.

لجنة الدفاع والأمن القومي

وتولى محمد عباس حلمي محمد هاشم رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، فيما فاز إبراهيم مصري أحمد المصري وجمال محمد عبد العاطي بسيوني بوكالة اللجنة، وتولى محمد عبد الرحمن راضي محمد أمانة السر.

لجنة الاقتراحات والشكاوى

وفي لجنة الاقتراحات والشكاوى، فاز عاطف عبد الحميد عواد ناصر برئاسة اللجنة، ونافع عبد الهادي مرسي أبو الحمد وحسن عمر محمد حسنين بوكالة اللجنة، فيما تولى محمد حسين محمد الحمامي أمانة السر.

لجنة القوى العاملة

وتولى محمد محمود أحمد سعفان رئاسة لجنة القوى العاملة، فيما فاز إيهاب منصور بسطاوي منصور وأسماء نشأت علي أحمد بوكالة اللجنة، وتولت رشا حسني عبد الرحمن حسن «رشا مبروك» أمانة السر.

لجنة الصناعة

وفي لجنة الصناعة، فاز أحمد بهاء الدين أحمد شلبي برئاسة اللجنة، ومحمد سيد أحمد جنيدي والسيد سمير السيد عبد المقصود بوكالة اللجنة، فيما تولى مصطفى عبد الكريم محمد البهي أمانة السر.

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتولى محمد جمال عبد القادر الجارحي رئاسة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما فاز محمد نشأت محمد حسن «نشأت العمدة» ومحمد فايز إبراهيم بركات بوكالة اللجنة، وتولى محمد علي يوسف مرسي أمانة السر.

لجنة الطاقة والبيئة

وفي لجنة الطاقة والبيئة، فاز طارق أحمد عبدالقادر الملا برئاسة اللجنة، ورشا عبدالفتاح السيد رمضان وخالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولى بوكالة اللجنة، فيما تولى محمد أحمد سعيد الحداد أمانة السر.

لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

وتولى سامي صبحي عليوة شاهين رئاسة لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، فيما فاز صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر وفريد محمد فريد واصل بوكالة اللجنة، وتولى حسام محمد محمود ماهر «حسام العمدة» أمانة السر.

لجنة التعليم والبحث العلمي

وفي لجنة التعليم والبحث العلمي، فاز أشرف محمد عبدالحميد الشيحي برئاسة اللجنة، ولطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة وماجدة السيد محمد بكري بوكالة اللجنة، فيما تولى أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد أمانة السر.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

وتولى عمرو مصطفى حسنين الورداني رئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، فيما فاز زكريا محمد السيد حسان وطارق محمدي عبدالحميد خليفة بوكالة اللجنة، وتولت إنجي مراد منير فهيم أمانة السر.

لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

وفي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، فازت راندا محمد أحمد مصطفى برئاسة اللجنة، وشيرين عيشي حامد عليش وأحمد فتحي محمد عبدالحميد بوكالة اللجنة، فيما تولت مروة محمد عبد الغني عبد المجيد أمانة السر.

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

وتولت رهام فاروق أحمد محمد رئاسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار، فيما فازت إنجي أنور محمد بدر ودينا وهدان أحمد أحمد البعلي بوكالة اللجنة، وتولت ضحا مصطفى محمد محمد عاصي أمانة السر.

لجنة السياحة والطيران المدني

وفي لجنة السياحة والطيران المدني، فازت سحر طلعت مصطفى إبراهيم برئاسة اللجنة، وهشام حسين محمد حسن وعمرو أحمد إبراهيم السيد درويش بوكالة اللجنة، فيما تولى أحمد السيد أحمد الأشموني أمانة السر.

لجنة الشئون الصحية

وتولى شريف باشا سيف بشاي رئاسة لجنة الشئون الصحية، فيما فازت أسماء عبد القادر عبد العال عيسى وكريم بدر حلمي رزق الله بوكالة اللجنة، وتولى سمير محمد إبراهيم الخولي أمانة السر.

لجنة النقل والمواصلات

وفي لجنة النقل والمواصلات، فاز محمد عبد الرازق محمد السيد عوض برئاسة اللجنة، ومحمد أحمد مصيلحي علي وخالد أحمد محمد شلبي بوكالة اللجنة، فيما تولى أحمد مصطفى كامل زكي الدربي أمانة السر.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتولى أحمد رجب شحات محمد بدوي رئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما فازت مها رزق عبد الناصر الطرهوني ومحمود حسين طاهر عبد اللطيف بوكالة اللجنة، وتولى مصطفى أيمن محمد رأفت جبر أمانة السر.

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

وفي لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، فاز أحمد محمد سعيد محمد شلبي برئاسة اللجنة، وأمين محمد علي مسعود ومختار همام مرسي أحمد بوكالة اللجنة، فيما تولى محمود محمود طاهر السيد أمانة السر.

لجنة الإدارة المحلية

وتولى محمد أمين أمين الدخميسي رئاسة لجنة الإدارة المحلية، فيما فاز محمد عطية إبراهيم الفيومي ونادر أحمد محمد الداجن بوكالة اللجنة، وتولى أحمد مجدي عبدالمعبود عبد العزيز أمانة السر.

لجنة الشباب والرياضة

وفي لجنة الشباب والرياضة، فاز محمد السيد محمد مجاهد برئاسة اللجنة، وثروت محمد فكري فؤاد سويلم وسامر محمد أحمد التلاوي بوكالة اللجنة، فيما تولت شذا أحمد عبدالله حبيب أمانة السر.

لجنة حقوق الإنسان

واختتم تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بلجنة حقوق الإنسان، حيث تولى طارق محمد عبد الحميد رضوان رئاسة اللجنة، فيما فاز ياسر محمد إسماعيل الهضيبي ومحمد تيسير محمد رزق مطر بوكالة اللجنة، وتولى محمد مجدي فريد محمد أمانة السر.