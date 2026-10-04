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أبو العينين للجبهة الوطنية.. رئيس مجلس النواب يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين للجبهة الوطنية.. رئيس مجلس النواب يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب

أبو العينين
أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، تلقي إخطارات من 3 أحزاب سياسية بشأن اختيار رؤساء هيئاتها البرلمانية بالمجلس، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني.

أبو العينين رئيسًا لهيئة «الجبهة الوطنية»

وأوضح رئيس مجلس النواب أن أحد الإخطارات تضمن اختيار النائب محمد أبو العينين رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب.

طارق الطويل رئيسًا لهيئة «الشعب الجمهوري»

كما تلقى المجلس إخطارًا باختيار النائب طارق الطويل رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري خلال دور الانعقاد الحالي.

محمود سامي الإمام يقود هيئة «المصري الديمقراطي»

وشملت الإخطارات كذلك اختيار النائب محمود سامي الإمام رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات عضوية النواب باللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي، وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان.

وبحسب اللائحة، يتولى مكتب المجلس التنسيق بين طلبات الأعضاء، مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

كما تنص المادة 40 على ضرورة اشتراك كل عضو في إحدى لجان المجلس، مع جواز اشتراكه، بموافقة مكتب المجلس، في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاطها.

وفي حالة عضوية النائب في لجنة ثانية، لا يكون له حق التصويت فيها، كما لا يستحق صرف أي مزايا مالية مقابل حضور اجتماعاتها.

وتحظر اللائحة على رئيس اللجنة أو أي من أعضاء مكتبها أن يكون عضوًا في لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

25 لجنة نوعية تغطي ملفات البرلمان

ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية متخصصة، تتوزع اختصاصاتها على مختلف الملفات التشريعية والرقابية، وتشمل: الشئون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة و الشئون الاقتصادية و العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي و الاقتراحات والشكاوى والقوى العاملة والصناعة والطاقة والبيئة والزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والثقافة والإعلام والآثار والسياحة والطيران المدني والشئون الصحية والنقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق العامة والتعمير والمشروعات المتوسطة والصغيرة والإدارة المحلية والشباب والرياضة وحقوق الإنسان.

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، في مستهل يوم برلماني يتضمن 3 جلسات عامة مخصصة لاستكمال إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس، بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وتتجه أنظار المجلس خلال جلسات اليوم إلى استكمال التشكيل التنظيمي للجان النوعية، تمهيدًا لانطلاق أعمالها في الملفات التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الجديد.

وتشهد الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، مع فتح المجال أمام أعضاء المجلس لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، وفقًا للإجراءات الواردة في جدول أعمال المجلس.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لمراجعة القوائم قبل اعتمادها في صورتها النهائية.

الجلسة الثانية.. القوائم في صورتها النهائية

ومن المقرر أن تتضمن الجلسة الثانية إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، وذلك بعد بحث الاقتراحات والاعتراضات التي يقدمها أعضاء المجلس بشأن التشكيلات المقترحة.

الجلسة الثالثة تحسم انتخابات مكاتب اللجان

وتختتم جلسات اليوم بإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية، لاستكمال الهيكل التنظيمي للجان وبدء عملها بصورة رسمية خلال دور الانعقاد الحالي.

تمهيد لانطلاق العمل التشريعي والرقابي

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال البناء التنظيمي لمجلس النواب، بما يمهد أمام اللجان النوعية لمباشرة اختصاصاتها في مناقشة مشروعات القوانين، وممارسة أدوات الرقابة البرلمانية، وبحث الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني.

 

المستشار هشام بدوي مجلس النواب الجلسة العامة

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