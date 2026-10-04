بالتزكية والإجماع.. أحمد بهاء شلبي رئيسًا للجنة الصناعة بمجلس النواب

حسمت لجنة الصناعة بمجلس النواب انتخابات هيئة مكتبها لدور الانعقاد الثاني، بفوز النائب أحمد بهاء شلبي، برئاسة اللجنة بالتزكية والإجماع، في إطار استكمال انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعة

وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور محمد سيد أحمد بمنصب وكيل اللجنة، والنائب سمير سيد عبد المقصود بمنصب الوكيل الثاني، فيما فاز النائب مصطفى عبد الكريم البهي بمنصب أمين السر.

وجاءت نتائج الانتخابات بالتزكية، في ظل توافق أعضاء اللجنة على تشكيل هيئة المكتب لدور الانعقاد الثاني.

انطلاق عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد

ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الصناعة خلال الفترة المقبلة في إعداد خطة عملها، ومناقشة الملفات والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي، إلى جانب متابعة القضايا الاقتصادية والإنتاجية التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.

وتأتي انتخابات هيئة المكتب ضمن استكمال تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب، تمهيدًا لبدء أعمالها التشريعية والرقابية بصورة كاملة خلال دور الانعقاد الثاني.