خريطة جديدة للجان النواب.. رهام فاروق تقود «الإعلام» وناصر «الاقتراحات» وراندا «التضامن»

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب عن حسم قياداتها لدور الانعقاد الثاني، حيث شهدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار انتخاب النائبة رهام فاروق رئيسًا للجنة، إلى جانب انتخاب عدد من النواب لتولي منصبي الوكيلين وأمين السر.

رهام فاروق رئيسًا لـ«الإعلام والثقافة»

فازت النائبة رهام فاروق أحمد محمد، عن حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائبة إنجي أنور محمد بدر، عن حزب حماة وطن بمحافظة الجيزة، بمنصب وكيل اللجنة، إلى جانب النائبة دينا وهدان أحمد أحمد البعلي، عن حزب الجبهة بمحافظة الشرقية، وكيلةً للجنة.

وتولت النائبة ضحا مصطفى محمد محمد عاصي، عن حزب التجمع بمحافظة الدقهلية، منصب أمين سر اللجنة.

رهام فاروق: نعمل لاستكمال ما بدأته اللجنة

وعقب إعلان نتيجة الانتخابات، وجهت الدكتورة رهام فاروق التحية لأعضاء اللجنة، مؤكدة أهمية العمل المشترك خلال دور الانعقاد الجديد.

كما قدمت الشكر للدكتورة ثريا البدوي على ما بذلته من جهود خلال دور الانعقاد الماضي، مؤكدة أنها ستعمل على استكمال ما بدأته اللجنة من ملفات وأعمال، والبناء على ما تحقق خلال الفترة السابقة.

عاطف ناصر رئيسًا لـ«الاقتراحات والشكاوى»

وفي لجنة الاقتراحات والشكاوى، أسفرت الانتخابات عن فوز النائب عاطف ناصر برئاسة اللجنة.

وجاء تشكيل هيئة المكتب كالتالي:

عاطف ناصر رئيسًا.

نافع عبد الهادي وكيلًا أول.

حسن عمر وكيلًا ثانيًا.

محمد الحمامي أمينًا للسر.

راندا مصطفى تقود «التضامن»

كما حسمت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة تشكيل هيئة مكتبها، حيث فازت النائبة راندا مصطفى برئاسة اللجنة.

وضمت هيئة المكتب كلًا من:

راندا مصطفى رئيسًا.

شيرين عليش وكيلًا.

أحمد فتحي وكيلًا.

مروة محمد عبدالغني أمينًا للسر.

استكمال خريطة لجان البرلمان

وتأتي انتخابات هيئات مكاتب هذه اللجان ضمن استكمال مجلس النواب تشكيله التنظيمي لدور الانعقاد الثاني، تمهيدًا لانطلاق أعمال اللجان في الملفات التشريعية والرقابية، ومناقشة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية والموضوعات المحالة إليها وفقًا لاختصاص كل لجنة.