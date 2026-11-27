قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانتصار في إيران بات في متناول الولايات المتحدة، مؤكدا أن توقيت تحقيقه سيكون وفق قراره، وذلك خلال اتصال هاتفي مع جنود أمريكيين بمناسبة عيد الشكر، حسب صحيفة نيويورك بوست.

الحرب الأمريكية الإيرانية



وأضاف ترامب: الانتصار في إيران بات في متناول أيدينا، وسيتحقق عندما أريد أنا أن يتحقق، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول التعامل بلطف مع إيران وتمنحها كل فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنقاذ أرواح كثيرة.



وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكوكه بشأن إمكانية استغلال إيران لهذه الفرصة، قائلا: لست متأكدا من أنهم سيستغلون هذه الفرصة، وكثيرون يسألون لماذا، هل هم مجانين؟ ربما هم مجانين بالفعل.