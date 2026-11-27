تتواصل التغييرات داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة سامي قمصان، في ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء في إعادة ترتيب الجهاز المعاون والاستعانة بعناصر تمتلك خبرات أكبر، استعدادًا للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم الحالي.



وكشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي عن اقتراب وسام حمدي، المعد البدني للفريق، من الرحيل عن منصبه، رغم الإعلان عن تعيينه ضمن الجهاز الفني الجديد الذي يقوده سامي قمصان بشكل مؤقت.



وأوضح المصدر أن هناك اتجاهًا داخل النادي للاستعانة بمعد بدني يمتلك خبرات أكبر، وهو ما يجعل استمرار وسام حمدي محل شك خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل البحث عن بديل مناسب لتولي مسؤولية التخطيط البدني وإعداد اللاعبين.



الأهلي يبحث عن بديل لمخطط الأحمال

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي لا يرغب أيضًا في استمرار ريناتو بوسكريولي، مخطط الأحمال الذي كان يعمل ضمن الجهاز الفني السابق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث يتجه مسؤولو النادي إلى إجراء تغييرات على مستوى هذا الملف، واختيار عناصر جديدة تتناسب مع طموحات الفريق.



وأكد المصدر أن الساعات المقبلة ستشهد حسم الموقف النهائي لوسام حمدي، سواء بالاستمرار ضمن الجهاز الفني لسامي قمصان أو الرحيل عن منصبه، وفقًا للتصور النهائي الذي تستقر عليه إدارة النادي.



وفي حالة رحيله، سيكون وسام حمدي ثالث العناصر التي تغادر الجهاز الفني الجديد قبل بداية مهمته بشكل كامل، بعدما سبق أن اعتذر حمادة السيد عن الاستمرار، إلى جانب هادي محمد، محلل الأداء، الذي اعتذر هو الآخر عن عدم الانضمام للجهاز الجديد منعًا للحرج.



سامي قمصان يقود الأهلي مؤقتًا بعد رحيل عموتة

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعيين سامي قمصان مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول، خلفًا للمدرب السابق الحسين عموتة، بعدما قررت الإدارة توجيه الشكر إليه عقب الخسارة أمام بيراميدز، في إطار التغييرات الفنية التي يشهدها الفريق.



ويستعد الأهلي حاليًا لخوض مواجهة مهمة أمام أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات البطولة المقبلة، حيث تقام المباراة في تمام السادسة مساء الأحد الموافق 29 نوفمبر الجاري، وسط ترقب لموقف الجهاز الفني والتشكيل الذي سيخوض به الفريق اللقاء.