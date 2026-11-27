أكد مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق ورئيس رابطة المحترفين، أن النادي الأهلي يمر بفترة صعبة على مستوى الأداء والنتائج، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا لم يشهده طوال تاريخه داخل القلعة الحمراء.

وقال مجدي عبدالغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "لم يحدث طوال تاريخي أن يكون أداء الأهلي بهذا السوء أو النتائج بهذا المستوى، وخلال تواجدي في الفريق الأول لم يمر موسم دون أن نحصد بطولة أو بطولتين".

وأضاف أن الأهلي اعتاد الاعتماد على أبنائه وقطاع الناشئين، موضحًا أن روح النادي كانت دائمًا حاضرة لدى اللاعبين الذين يتم تصعيدهم للفريق الأول، وأن لاعب الناشئين لا يحب الخسارة، مستشهدًا بعدد من النجوم الذين تخرجوا من القطاع، أبرزهم هاني رمزي وربيع ياسين ومحمود الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين، مؤكدًا أن فريقه شهد تصعيد ما يقرب من 14 لاعبًا إلى الفريق الأول.

وتطرق عبدالغني إلى ملف رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الفترة القادمة، مؤكدًا أن فكرة الاستغناء عن لاعبين في يناير، وفقًا لما أشار إليه بيان الأهلي، لن تكون سهلة، مستشهدًا بحالة المغربي أشرف داري، الذي رفض الرحيل في بداية الموسم وتمسك بالحصول على كامل قيمة عقده.

وعن إمكانية إحداث تغييرات فنية في الفريق خلال الفترة الحالية، قال عبدالغني إن ضيق الوقت لن يسمح للجهاز الفني بتقديم أي إضافة فنية مؤثرة، خاصة أن الفريق قادم من خسارة ثقيلة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن فارق الاستحواذ في المباراة، الذي وصل إلى 80% مقابل 20%، أمر لم يعتد عليه الأهلي طوال تاريخه.

وكشف نجم الأهلي السابق عن تفاصيل مرتبطة بأزمة الرواتب داخل الفريق، مستشهدًا بقصة اللاعب الغاني جورج الحسن، الذي انضم للأهلي خلال فترة لعبه في الفريق، وكان يتقاضى مقابلًا ماديًا كبيرًا، موضحًا أن محمود الخطيب طلب وقتها الحصول على المقابل المادي نفسه، في ظل عدم تقديم اللاعب الغاني المستوى الذي كان يقدمه الخطيب.

وأوضح عبدالغني أن تفاوت الرواتب بين اللاعبين تسبب في أزمة داخل غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن ملف رحيل محمود تريزيجيه يعكس وجود علامات استفهام بشأن سياسة التعامل مع اللاعبين، وقال إن النادي وافق على رحيله رغم أهميته للفريق، مضيفًا أن هناك تفاوتًا في المقابل المادي بين اللاعبين.

وأشار عبدالغني إلى أن سامي قمصان لن يستمر في قيادة الفريق، حتى حال تحقيقه نتائج جيدة.