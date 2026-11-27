أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استيائه الشديد من الولايات المتحدة، قائلا إن التأخر في تسليم صواريخ حيوية مضادة للصواريخ الباليستية يتسبب في سقوط قتلى أوكرانيين.

تصريحات الرئيس الأوكراني لهيئة الإذاعة البريطانية

كما انتقد عدم ممارسة واشنطن ضغوطا كافية على روسيا خلال مفاوضات السلام.



وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، داخل مكتبه وسط العاصمة كييف، قال زيلينسكي إن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة له وهو يحتضن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويصفه بأنه صديقه أمر غريب للغاية.



وقال زيلينسكي، متحدثا باللغة الإنجليزية: بالطبع، الأمر يعود إلى رئيس الولايات المتحدة، لكن... هذا أمر غريب.



وأضاف: إنه معتدٍ وقاتل... لا يمكن أن يكون صديقا، لا يمكن ذلك أبدا، مشيرا إلى أن الأمر يشبه احتضان أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

ومنذ المواجهة الحادة التي شهدها البيت الأبيض بين زيلينسكي وترامب في المكتب البيضاوي عام 2025، حرص الرئيس الأوكراني على التعامل بحذر مع علاقاته بالولايات المتحدة.



ويحاول مبعوثان أمريكيان التفاوض على اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الخسائر البشرية الهائلة، لكنهما غالبا ما يبدوان أكثر انسجاما مع الموقف الروسي مقارنة بالموقف الأوكراني.



ولم تحقق الجولة الأخيرة من محادثات السلام، التي جرت بوساطة في أبوظبي مطلع الشهر الجاري، أي تقدم ملموس، إذ وصف زيلينسكي نتائجها قائلا: كلما عرفنا المزيد، ازدادت المشكلات.



وأشار إلى أن المحادثات من المتوقع أن تستأنف في ديسمبر.

لكن روسيا، بحسب زيلينسكي، يبدو أنها عادت إلى مواقفها التفاوضية المتشددة الأولية بشأن جميع القضايا.



وكشف أيضا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المفاوضون الأوروبيون سيشاركون في المحادثات، رغم إعلان المبعوثين الأمريكيين ذلك.

ويبدو أن الكرملين يعارض هذه المشاركة.

ودعا زيلينسكي إلى وجود حلفاء حقيقيين ومؤثرين قادرين على الضغط على روسيا لتحقيق نتائج، مطالبا الولايات المتحدة بأن ترقى إلى سمعتها باعتبارها دولة قوية تتمتع بالقوة والاحترام.



وقال: عندما تحاول أن تكون محايدا للغاية تجاه المعتدي... فهذا يعني أنك تدعم الضحايا وتدعم المعتدي أيضا، وهذا ليس صحيحا.



وتؤكد الولايات المتحدة أنها تتبنى موقفا محايدا في إطار المساعي المعقدة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، يمكن أن يصمد ويستمر.