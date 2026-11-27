تحدث الفنان إسلام جمال، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن ارتباطه بفيلم «نور عيني» لـ تامر حسني، الذي يمثل محطة مهمة في بداياته الفنية، كاشفًا عن ذكرياته مع العمل الذي لا يزال يحظى باهتمام الجمهور حتى بعد مرور 16 عامًا على عرضه.

كما كشف عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «إعلام وراثة» الذي يخوض به تجربة درامية جديدة. وأكد إسلام جمال أن فيلم «نور عيني» يحتل مكانة خاصة في قلبه، باعتباره العمل الذي شهد بدايته الفنية، مشيرًا إلى أن التجربة كانت من أجمل المراحل التي عاشها في مشواره، خاصة أنه كان في بداية طريقه الفني آنذاك.

وقال إسلام جمال إن «نور عيني» يُعد وش السعد عليه، موضحًا: «الفيلم ده وش السعد عليّ، ودي كانت بدايتي، وكانت أحلى أيام، كنا لسه صغيرين، وعدى عليه 16 سنة، والعمر جري بسرعة جدًا». وأضاف أنه التقى مؤخرًا بالنجم تامر حسني، قبل نحو شهر، وخلال اللقاء تذكرا معًا الفيلم والسنوات الطويلة التي مرت منذ تقديمه، مؤكدًا أن هذه السنوات كانت مليئة بالخير والكرم من الله، معربًا عن سعادته وامتنانه لما حققه خلال مشواره الفني.

إسلام جمال يكشف سر استمرار نجاح «نور عيني»

وعن استمرار ارتباط الجمهور بفيلم «نور عيني» وتداوله حتى الآن، رغم مرور 16 عامًا على عرضه، أعرب إسلام جمال عن سعادته الكبيرة باستمرار نجاح العمل وحضوره لدى المشاهدين، مؤكدًا أنه يحب الفيلم للغاية، ويرى أنه من الأعمال الجيدة الصنع التي تم تنفيذها بحب وإخلاص.

وأوضح أنه لا يشاهد الفيلم بشكل متكرر، وربما تمر سنوات دون أن يشاهده، لكنه عندما يصادفه أثناء عرضه على شاشة التلفزيون يحرص على متابعته، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر تجاه هذه التجربة التي كانت بداية مهمة في حياته الفنية.

وأكد أن نجاح العمل واستمرار تذكر الجمهور له يمثلان قيمة كبيرة بالنسبة إليه، خاصة أن الفيلم ارتبط بمرحلة عمرية وفنية مميزة، وضم مجموعة من النجوم، وكان تجربة تحمل الكثير من الذكريات الجميلة.

إسلام جمال يتحدث عن مسلسل «إعلام وراثة»

على جانب آخر، كشف الفنان إسلام جمال عن مشاركته في مسلسل «إعلام وراثة»، موضحًا أن العمل يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يقدم من خلاله تجربة درامية مختلفة ضمن مشواره الفني. و أنه يجسد دور شر جلال احدث العمل و أنه لا يخاف من أدوار الشر وأنه يواصل حالياً تصوير العمل.