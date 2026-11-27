مع اقتراب نهاية نوفمبر، يترقب نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم انطلاق عملية صرف مستحقات شهر ديسمبر 2026، ووفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير أو تنظيم الصرف رسميًا، وسط حسم رسمي للأحكام المنظمة للزيادة السنوية ومواعيد إقرارها.



موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2026

من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026، وفقًا للموعد الدوري المحدد لصرف المعاشات، والذي يبدأ في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

أصحاب المعاشات

ويستطيع أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الحصول على مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف المختلفة، بما يتيح لهم اختيار الوسيلة الأنسب، ويسهم في تسهيل إجراءات الحصول على المعاشات وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات شهر ديسمبر 2026، منها:

- ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

أماكن صرف المعاشات

- مكاتب البريد المصري.

- فروع البنوك الحكومية والتجارية.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- منافذ شركة فوري المعتمدة.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفقًا للخدمات المتاحة للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2026

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2026

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

هل توجد زيادة جديدة في معاشات ديسمبر 2026؟

لا تتضمن معاشات ديسمبر 2026 زيادة جديدة، حيث يحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بالقيم المطبقة حاليًا، بعد الزيادة السنوية التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو الماضي.

زيادة جديدة في معاشات ديسمبر

وفي المقابل، تترقب الفئات المستفيدة من منظومة التأمينات الاجتماعية تطبيق تعديلات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني مع بداية يناير 2027، وهي تعديلات ترتبط بتسوية معاشات المحالين إلى التقاعد وفقًا للقواعد الجديدة.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2027

تشمل التعديلات التأمينية المرتقبة رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بزيادة تبلغ 400 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

الحد الأدنى للمعاشات

كما يتضمن التعديل رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، بدلًا من 1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة تصل إلى 325 جنيهًا، وذلك للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط وقواعد التسوية التأمينية الجديدة.