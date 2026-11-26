أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن كيفية التعامل مع لحظات الفقد والمصائب، مؤكدًا أن عزاء الإنسان في هذه المواقف يكون في رحمة الله التي وسعت كل شيء، والإيمان بقضائه وقدره.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن لحظات الفقد صعبة، مقدمًا خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الوراق الأليم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

ودعا أمين الفتوى للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيدهم الله إلى أهلهم سالمين معافين، ويخفف آلامهم، ويزيح عن أسرهم القلق والحزن الذي يعيشونه في هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن هذه اللحظات تظهر نبل الشعب المصري في التعاطف والتضامن والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الشدائد، مؤكدًا أن المحن تزيد تمسك المجتمع بقيمه الدينية والإنسانية والوطنية.

وسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يجنب الوطن كل سوء ومكروه، لافتًا إلى أن أحوال الإنسان قد تتغير في لحظات، ويتحول الفرح إلى حزن، والاجتماع إلى فراق، والأمل إلى دموع وألم، فهذه طبيعة الحياة التي نعيشها.

هل البكاء عند فقد الأحبة يتعارض مع الصبر؟

وأوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البكاء عند فقد الأحبة لا يتعارض مع الصبر، مستشهدًا بموقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما توفي ابنه إبراهيم، وبكى حزنًا عليه.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا دموع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم، فسألوه عن ذلك، فقال: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى».

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى عند فقد ابنه، وهو ما يؤكد أن الصبر لا يعني أن القلب لا يتألم أو أن الإنسان لا يحزن، وإنما يعني أن الإنسان، رغم ألمه، لا يفقد ثقته بالله ولا رجاءه في رحمته سبحانه وتعالى.

وأكد أن الحزن والبكاء من المشاعر الإنسانية الطبيعية، وأن الصبر الحقيقي يظهر في ضبط اللسان وعدم الاعتراض على قضاء الله، والتمسك بالثقة في رحمته سبحانه وتعالى.

